الشركة التونسية للملاحة تؤخر برنامج عدد من رحلات الباخرة قرطاج

أعلنت الشركة التونسية للملاحة ، الاربعاء، عن ادخال تغييرات على مواعيد 3 رحلات ستؤمنها الباخرة " قرطاج " أيام 11 و 13 و 16 سبتمبر 2019 انطلاقا من حلق الوادي وجرجيس بسبب تواصل سوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط .

وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها ، تأجيل رحلة "قرطاج " باتجاه جنوة المبرمجة يوم 11 سبتمبر الجاري الى يوم 12 سبتمبر على الساعة الثانية عشرة صباحا مما يتطلب من المسافرين الحضور إلى ميناء حلق الوادي يوم 12 سبتمبر بداية من الساعة السابعة صباحا للقيام باجراءات التسجيل والعبور.

وأضافت الشركة انه سيتم تاجيل رحلة السفينة باتجاه جنوة المبرمجة، يوم 13 سبتمبر 2019 إلى يوم 14 سبتمبر 2019 ، على الساعة الخامسة مساء مما يتطلب حضور المسافرين الى ميناء حلق الوادي بداية من الساعة الحادية عشر صباحا ليوم 14 سبتمبر للقيام باجراءات التسجيل والعبور.

واشارت الشركة، كذلك ،الى تأجيل رحلة " قرطاج " انطلاقا من جرجيس باتجاه مرسيليا المبرمجة يوم 16 سبتمبر إلى يوم 17 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا مما يتطلب حضور المسافيرين بميناء جرجيس يوم 17 سبتمبر 2019 بداية من الساعة السادسة صباحا للقيام باجراءات التسجيل والعبور.