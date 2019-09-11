ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشركة التونسية للملاحة تؤخر برنامج عدد من رحلات الباخرة قرطاج

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:21 م
Advertisements
الشركة التونسية للملاحة تؤخر برنامج عدد من رحلات الباخرة قرطاج
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 أعلنت الشركة التونسية للملاحة ، الاربعاء، عن ادخال تغييرات على مواعيد 3 رحلات ستؤمنها الباخرة " قرطاج " أيام 11 و 13 و 16 سبتمبر 2019 انطلاقا من حلق الوادي وجرجيس بسبب تواصل سوء الأحوال الجوية بحوض البحر الأبيض المتوسط .
وأوضحت الشركة ، في بلاغ لها ، تأجيل رحلة "قرطاج " باتجاه جنوة المبرمجة يوم 11 سبتمبر الجاري الى يوم 12 سبتمبر على الساعة الثانية عشرة صباحا مما يتطلب من المسافرين الحضور إلى ميناء حلق الوادي يوم 12 سبتمبر بداية من الساعة السابعة صباحا للقيام باجراءات التسجيل والعبور.
وأضافت الشركة انه سيتم تاجيل رحلة السفينة باتجاه جنوة المبرمجة، يوم 13 سبتمبر 2019 إلى يوم 14 سبتمبر 2019 ، على الساعة الخامسة مساء مما يتطلب حضور المسافرين الى ميناء حلق الوادي بداية من الساعة الحادية عشر صباحا ليوم 14 سبتمبر للقيام باجراءات التسجيل والعبور.
واشارت الشركة، كذلك ،الى تأجيل رحلة " قرطاج " انطلاقا من جرجيس باتجاه مرسيليا المبرمجة يوم 16 سبتمبر إلى يوم 17 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا مما يتطلب حضور المسافيرين بميناء جرجيس يوم 17 سبتمبر 2019 بداية من الساعة السادسة صباحا للقيام باجراءات التسجيل والعبور.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
1
x
2.00
1
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
0
x
3.00
0
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
4
x
4.00
0
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
1
x
5.00
0
بيرو - أساسي