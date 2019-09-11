اضطراب وانقطاع في توزيع الماء بعدة مناطق بولايتي المهدية وصفاقس

تقوم مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإصلاح عطب طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء 10 سبتمبر والأربعاء 11 سبتمبر 2019 على القناة الرئيسية لجلب مياه الشمال قطر 1600مم باتجاه صفاقس مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق التالية:

- معتمديات السواسي وأولاد الشامخ وهبيرة وشربان وملولش والشابة من ولاية المهدية.

- معتمديات صفاقس المدينة وصفاقس الغربية وصفاقس الجنوبية وساقية الداير وساقية الزيت وطينة والعامرة وجبنيانة والحنشة من ولاية صفاقس.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 12 سبتمبر والجمعة 13 سبتمبر 2019 وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.