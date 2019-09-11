وزارة الصحة تدعو الاولياء الى اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة

دعت وزارة الصحة اليوم الاربعاء الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمتضمّنة بالـتأشيرة للبيانات الضرورية (المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها).

كما حثت في بلاغ لها اليوم الأولياء على ضرورة تجنب اقتناء الأدوات المدرسية التي يمكن أن تتسبّب من حيث الشكل أو اللون أو الرائحة في خلط بذهن التلميذ بينها وبين المواد الغذائية على غرار ممحاة في شكل غلال أو حلوى لصاق معلّب في شكل رضّاعة أو قارورة مشروبات وما يمكن أن ينجر عن

ذلك من أخطار من جراء سوء الاستعمال كالاختناق أو التسمّم بالإضافة إلى وجوب اقتناء اللصق المدرسي الخالي من المواد المحلّة العضوية.

وكانت الوزارة قد أطلقت أمس الثلاثاء حملة وطنية مشتركة للمراقبة الصحية والاقتصادية للأدوات المدرسية على مستوى مختلف مسالك التوزيع مع التركيز خاصة على مراقبة المسالك الموازية والانتصاب الفوضوي.

وشارك في هذه الحملة 50 فريق مراقبة مشتركة ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والداخلية سيتخذون الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل حسب نص البلاغ.