صلاح يقترب من تصدر غلاف فيفا 20

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تصدر المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني؛ قائمة الترشيحات والتقيمات للاعبين العرب لتصدر غلاف لعبة فيفا 20 الشهيرة.



وتستعد فيفا لإطلاق نسختها الجديدة لعام 2020؛ والمقرر إصدارها يوم 24 سبتمبر من الشهر الجاري كبث تجريبي، قبل الإعلان عنها بشكل رسمي نهاية ديسمبر المقبل.





وتعتبر لعبة فيفا، واحدة من أشهر الألعاب الرياضية التي يتهافت عليه الجماهير، للتنافس بينهما؛ ويسعى كل مشجع لتواجد اللاعب المفضل بالنسبة له داخل اللعبة.



ويأتي تصدر صلاح حتى الأن، نظرا للمستوى الذي يقدمه رفقة فريقه منذ الانضمام إليه قادما من روما الإيطالي؛ حيث نجح في حصد العديد من الألقاب الحماعية والفردية، واستطاع التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسميين متتاليين.



وقاد صلاح؛ فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير؛ كما استطاع في حصد لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي الشهر الماضي.



ويواجه صلاح، في التقييم منافسة شرسة، حيث تصدر تقييم اللعبة في تصنيف اللاعبين بقيمة 90 نقطة؛ بينما حل المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، بالمركز الثاني في التصنيف بتقييم 85، فيما جاء الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج رفقة منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية مؤخرا؛ في المركز الثالث بتقييم 84 نقطة.





وأعلنت شركة "EA PLAY" المسؤولة عن إصدار اللعبة، في مؤتمر صحفي سابق، بأنها ستقوم بعرض نمط جديد للعبة والكثير من التغييرات حول طريقة التعامل مع اللاعبين.



وكشفت عن النمط الجديد الذي قدمته لعبة "FIFA 20"؛ وهو عبارة عن كرة القدم في الشوارع "FIFA Street" والذي سيمكنك من اللعب بشكل مهاري دون الإهتمام بالمباريات الكبرى والدوريات حيث أن وجود هذا النمط بشكل جدي داخل اللعبة يعتبر من أكثر الأشياء التي طالب بها عشاق السلسلة.





وستقدم لعبة فيفا 20 واقعية أكبر بالتعامل مع حركة حارس المرمى التي تم تخفيضها بشدة وفقًا للمطورين، حيث أنها ستكون أكثر واقعيه بالنسبة لسرعة تسجيل الأهداف بما أن حركة الحارس كانت تتم بشكل تلقائي دون تدخل اللاعبين، وهو الأمر الذي سيتم تعديله في لعبة FIFA 20.



وسيضطر اللاعبون إلى الالتزام بالاتجاه عند التحكم في عمليات الحراسة يدوياً أو بالنسبة للمهاجمين الذين سيحاولون أيضاً إختيار جهة محددة للتسديدات والتي ستجعل التهديف من خارج منطقة الجزاء أمر صعب إذا تمت مقارنته بالنسخ السابقة من السلسلة.



وذكرت "EA" أيضاً أنه سيتم التأكيد على “الدفاع اليدوي” وجعله “أكثر فائدة”، حيث أن النظام الجديد سيكافئ التحكم اليدوي بدلاً من ترك الذكاء الاصطناعي يقوم بهذه المهمة نيابة عنك، كما أنها قدمت أيضاً نظام جديد لتسديد الكرات الثابتة والتي ستتم الأن بشكل احترافي ومتقن.



وكان صلاح، تفوق مؤخرا على السنغالي ساديو ماني في جائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أغسطس.



وحصد هدف محمد صلاح في مرمى آرسنال على الأفضل من الأهداف العشرة المرشحة للجائزة خلال الشهر الأول من البريميرليج.



وأحرز صاحب الـ 27 عام هدفين في مرمى أرسنال خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفليد وفاز ليفربول بنتيجة 3-1 ، وفاز الهدف الثاني لصلاح بجائزة أفضل هدف.



وجاء في المركز الثاني ، هدف ساديو ماني في مرمى ساوثهامبتون، وعاد صلاح ثالثًا بهدفه في مرمى نورويتش سيتي في المباراة الافتتاحية.



يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من المسابقة.