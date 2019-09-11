عاجل.. طلائع الجيش يضم عمرو جمال لموسمين على سبيل الإعارة
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:04 م
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علي نبوي
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أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده رسميًا مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
وكان مهاجم الأهلي قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع الصفاقسي التونسي والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد.
وقال العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"بأن النادي نجح في ضم مهاجم الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد نجاح المفاوضات مع نظائرهم في النادي الأحمر".
وكان جمال قد عاد للأهلي في يناير الماضي بعد خوض تجربة احتراف لكنه لم ينجح في المشاركة مع الفريق في مباريات الدور الثاني، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، ولعدم اعتماد الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي عليه.
وكان مهاجم الأهلي قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع الصفاقسي التونسي والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد.
وقال العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"بأن النادي نجح في ضم مهاجم الأهلي لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد نجاح المفاوضات مع نظائرهم في النادي الأحمر".
وأضاف :"نتطلع لأن يكون اللاعب إضافة قوية لخط هجوم الفريق في الموسمين المقبلين، وأن يساهم في تحقيق الفريق للكثير من البطولات.
وكان جمال قد عاد للأهلي في يناير الماضي بعد خوض تجربة احتراف لكنه لم ينجح في المشاركة مع الفريق في مباريات الدور الثاني، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، ولعدم اعتماد الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي عليه.
ويأمل عمرو جمال في المشاركة بشكل أساسي مع طلائع الجيش في الموسم المقبل بعد غيابه عن المشاركة مع الأهلي بسبب اعتماد الجهاز الفني للشياطين الحمر على وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن في الخط الهجومي وهو الأمر الذي خرج على آثره اللاعب من الحسابات في الموسم الماضي ولذلك يسعي في العودة من جديد للتألق وزيارة الشباك التي غاب عنها بالفترة السابقة.
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