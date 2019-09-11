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اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات"مفاجأة جديدة "

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:57 م
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اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإماراتمفاجأة جديدة
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاربعاء  11-9-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 132.40 درهم ، والذهب "عيار21"، 154.47درهم ، وسعر "عيار 24" 176.53درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.02 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات


 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم اماراتي

عيار الذهب

48.06$

176.53

 اسعار الذهب عيار 24

44.06$

161.82

سعر الذهب عيار 22

42.05$

154.47

اسعار الذهب عيار 21

36.05$

132.40

اسعار الذهب عيار 18

28.28$

103.86

سعر الذهب عيار 14

24.24$

89.02

سعر الذهب عيار 12

1.508$

5.537

اسعار أوقية الذهب

339.32$

1.246

اسعار جنيه الذهب

48.473$

178.042

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الامارات 

عيار12

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

89.02

103.86

133.53

155.79

163.21

178.04

7 سبتمبر

89.06

103.91

133.60

155.86

163.28

178.12

6 سبتمبر

89.66

104.60

134.49

156.91

164.38

179.32

5 سبتمبر

91.83

107.14

137.75

160.71

168.36

183.66

4 سبتمبر

91.17

106.37

136.76

159.55

167.15

182.34

3 سبتمبر

 

 

 اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات

تحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

 

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