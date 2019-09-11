اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات"مفاجأة جديدة "





يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-9-2019، في الإمارات والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدرهم الإماراتي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 132.40 درهم ، والذهب "عيار21"، 154.47درهم ، وسعر "عيار 24" 176.53درهم .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 89.02 درهم للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات





سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ درهم اماراتي عيار الذهب 48.06$ 176.53 اسعار الذهب عيار 24 44.06$ 161.82 سعر الذهب عيار 22 42.05$ 154.47 اسعار الذهب عيار 21 36.05$ 132.40 اسعار الذهب عيار 18 28.28$ 103.86 سعر الذهب عيار 14 24.24$ 89.02 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 5.537 اسعار أوقية الذهب 339.32$ 1.246 اسعار جنيه الذهب 48.473$ 178.042 اسعار كيلو الذهب تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الامارات عيار12 عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 89.02 103.86 133.53 155.79 163.21 178.04 7 سبتمبر 89.06 103.91 133.60 155.86 163.28 178.12 6 سبتمبر 89.66 104.60 134.49 156.91 164.38 179.32 5 سبتمبر 91.83 107.14 137.75 160.71 168.36 183.66 4 سبتمبر 91.17 106.37 136.76 159.55 167.15 182.34 3 سبتمبر اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في الإمارات