أول الراحلين.. الفيفا يستبعد المدير المالي الجديد الجبلاية

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غادر منذ قليل محمد الشريعي المدير المالي للاتحاد المصري لكرة القدم، مقر عمله بالجبلاية بعد أن حمل حقائبه، بعد قرار فصله من عمله بناءا على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتوجهت اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بالشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي، على المدة القصيرة التي قضاها منذ تعينه مع اللجنة المؤقتة.



وكان الاتحاد أعلن تعيين الشريعي، يوم 4 سبتمبر الماضي، بعدما رحل عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير المالي به أيضاً.



وجاء سبب رحيل الشريعي، بسبب اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعيينه، في اتحاد الكرة لوجود أزمات بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، حيث كان مديراً ماليا به.



وكانت الفيفا أعلنت عن تعين لجنة خماسية تضم كلا من عمرو الجنايني رئيسا وجمال علي نائبا وأعضاء كلا من محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر الهواري، لإدارة الجبلاية بعد استقالة المجلس السابق.



وتقدم المجلس السابق برئاسة هاني أبوريدة، باستقالة جماعية عقب خروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من بطولة الأمم الإفريقية، من دور الستة عشر بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، بالبطولة التي نظمتها بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي.



وتوجت الجزائر بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على السنغال، بالمباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.