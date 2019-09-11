عاجل.. قرار صادم من رئيس فالنسيا قبل لقاء برشلونة

تلقت جماهير فالنسيا نبأ صادم قبل لقاء الفريق المنتظر ضد برشلونة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "اليجا".





وأعلنت إدارة نادي فالنسيا إقالة مدرب الفريق مارسيلينو جارسيا تورال بقرار من مالك النادي بيتر ليم، وهناك شكوك حول استمرار ماتيو أليماني.





وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "يعلن نادي فالنسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء إقالة مارسيلينو جارسيا تورال من منصبه كمدرب للفريق الأول، ويريد النادي أن يشكرك على عملك وتفانيك أثناء وقتك في كياننا ونتمنى لك النجاح في المستقبل".





وأوضحت التقارير أن ألبيرتو سيلاديس مدرب إسبانيا تحت 21 سنة السابق ومساعد لوبيتيجي سوف يقوم بتدريب فالنسيا، ومن الممكن تواجده ضد برشلونة في قمة الجولة!





وينتظر أن يلعب فريق فالنسيا على ملعبه ضد برشلونة يوم السبت المقبل والموافق 14 سبتمبر في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الليجا الإسبانية.





قبل لقاء برشلونة؛ لعب نادي فالنسيا 3 مباريات فقد تعادل مباراة وخسر أخرى وفاز بمباراة ويحتل حالياً المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الليجا برصيد 4 نقاط وسجل 3 أهداف واستقبل هدفين.





وبدأ نادي فالنسيا مشواره ببطولة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع ريال سوسيداد بهدف لمثله ثم تلقى خسارة أخرى صادمة أمام سيلتا فيجو بهدف نظيف ثم أخيراً الفوز على ريال مايوركا بهدفين نظيفين بمباراة الجولة الثالثة من الليجا.





وتنتظر نادي فالنسيا مواجهات قوية عقب نهاية فترة التوقف الدولي حيثُ سيلعب أمام برشلونة يوم السبت 14 سبتمبر ثم سيتوجه إلى ستامفورد بريدج لمواجهة تشيلسي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك يوم الثلاثاء 17 من الشهر الجاري.