"تداولات" البورصة تسجل 733 مليون جنيه بختام تعاملات الأربعاء

بلغ حجم التداول على الأسهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم نحو 137.2 مليون ورقة مالية بقيمة 732.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة، وسجل سوق داخل المقصورة تداولات قيمتها 2.1 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بـ 1.4 مليار جنيه ، أما عن سوق خارج المقصورة فبلغ قيم تداولاته نحو 14.3 مليون جنيه .

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18272 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1481 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 52.5 مليون جنيه، 18.1 مليون جنيه، 523 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 49.2 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالى.



