الزمالك يرفض خوض مباراة السوبر على ملعب السلام

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حسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم بشكل نهائي حول خوض مباراة السوبر أمام الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري على ستاد السلام بعد ترشيحه ضمن قائمة الملاعب لاحتضان اللقاء.



ورفض مسئولو الزمالك خوض اللقاء على ستاد السلام بإعتبار أنه ملعب النادي الأهلي وضرورة إقامة المواجهة على ملعب محايد، بإعتبار أن الزمالك يخوض لقاءاته على ستاد بتروسبورت والأهلي على ملعب السلام.



يخوض عليه مبارياته منذ بداية الموسم الماضي على ستاد السلام ورغبتهم في إقامته على ملعب محايد.



وكان الزمالك قد توّج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر ومواجهة صعبة بين الفريقين.



وطلب رئيس نادي الزمالك من لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على الأهلي في جلسته الأخيرة معهم، ووجه الشكر للاعبين وكذلك الجهاز الفني وعلى رأسه ميتشو المدرب الذي يعتبره عبقريا بعدما أدار النهائي بكل براعة.



قال مرتضى: "يعجبني في ميتشو علاقته مع اللاعبين وأكبر دليل على روحه وعلاقته لقطة احتفاله مع محمود علاء، كما يعجبني شخصيته الحازمة ومبدأ الشورى الذي يتبعه مع أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف بعكس جروس الذي كان ينفرد برأيه دون أن يتشاور مع أحد"



تابع: "الكل شكك في ميتشو، ولكنه أثبت قوته في المباريات التي خاضها، مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال صعبة والقرعة تأتي سهلة للأهلي في كل عام بعكس الزمالك الذي يواجه فرقا قوية لذلك يجب التركيز على مباراة دوري الأبطال قبل التفكير في لقاء السوبر أمام الأهلي"



أشار مرتضى إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين كبار والزمالك تغلب عليه بالثلاثة وكان بإمكانه أن يفوز بأكثر من تلك النتيجة، وهذا يعكس أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر.



وحول الحضور الجماهيري قال:" مباراة بيراميدز كانت تجربة ونجحت لذلك التذاكر سيتم بيعها في المنافذ فيما هو قادم بعد المظهر الحضاري للجماهير التي حضرت نهائي كأس مصر وعليكم أن تسعدوهم وتواصلوا حصد الألقاب"



واختتم حديثه قائلا:" المكافآت جاهزة والجميع يستطيع أن يصرف والقادم سيكون أفضل بإذن الله لأنني أثق في اللاعبين والجهاز الفني"