قطاع "الإتصالات "يقود بورصة السعودية للتراجع في ختام تعاملات اليوم

إختتمت بورصة السعودية تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع ، وهبط المؤشر العام، بنسبة 1.38% خاسراً 109.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7855.30 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.1% خاسراً 3.65 نقطة ليغلق عند مستوى 3693.90 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.6 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 19 شركة، فيما تراجعت 163 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.70%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.45%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.41%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.31%.

وجاء سهم "باتك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.32%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.19%، ثم ساكو بنسبة 1.52%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.94% ثم ثمار بنسبة 5.08%، ثم الأسماك بنسبة 4.51%.