تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

إختتمت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأربعاء علي تراجع ، حيث هبطت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي ، بضغوط هبوط معظم القطاعات على رأسها البنوك ، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 2.05% خاسرا 120.16 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.86 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.54% خاسراً 163.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6260.90 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.66% خاسراً 31.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.31 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 165.2 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون دينار كويتى عبر 6944 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.09%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "شركة وربة للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.65%، تلاه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 5.07%، ثم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.20% ثم شركة أموال الدولية للاستثمار بنسبة 9.09%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.82%.