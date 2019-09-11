عروض كارفور مصر خلال شهر سبتمبر 2019

تحرص بوابة الفجر الالكترونية على تقديم اخر عروض وخصومات لسوبر ماركت كافور للعديد من المهتمين بهذا الشأن في خطوة لتلبية احتياجات القارئ المهتم بهذا الشأن وخاصة في الاعياد والمناسبات وتتزامن العروض خلال الفترة الحالية بموسم بداية المدارس لذلك تتضمن التخفيضات العديد من السلع والمنتجات التى تختص بالمدارس.





عروض الاجهزة الكهربائية في كارفور

من اهم العروض التى يقدمها سوبر ماركت كافور هى الخصومات على الاجهزة الكهربائية بما يشمل اجهزة التلفزيون والسخانات والكمبيوتر والمراوح والهواتف الذكية والادوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على ادوات المدارس وبعض الاطعمة وغيرها.





موعد انتهاء عروض كارفور

وتتضمن عروض هايبر كارفور مصر حتى 22 من الشهر الجارى العديد من العروض، وتقدم سلسلة كارفور من خلالها تخفيضات على أسعار الشاشات والأجهزة الكهربائية، كما تقدم خصومات وعروض مختلفة على مختلف أنواع الأجهزة التكنولوجية والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، و يشمل كتالوج عروض كارفور منتجات مختلف الماركات والشركات الشهيرة مثل منتجات هواتف (سامسونج، ال جي، ايفون وغيرها)، أيضا عروض الشاشات من كارفور مختلفة المقاسات والإمكانيات والماركات، وتعمل سلسلة كارفور مصر من خلال هذا التنوع في عروضها على توفير الخيار المناسب للمستهلك المصري.





خصومات الادوات المدرسية في كارفور

يعرض كارفور العديد من الخضومات والعروض على الادوات الخاصة بموسم المدارس منها حقائب للظهر، بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 على منتجات هيلو كاتي، كذلك طرحت كارفور خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز، كما شملت العروض اللحوم المعلبة والدواجن ومنتجات الألبان والمواد الغذائية سريعة التخصير.



