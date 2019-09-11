الشرطة البلدية تحجز 40 لعبة مائية
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:22 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 224 عملية حجز.
- تحرير 14 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 05 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
- القيام بـ 24 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.
- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
في المجال الصحي:
- تحرير 211 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 174 مخالفة صحية.
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 14472 كراس مختلف الأنواع.
- حجز 6465 قلم مختلف الأنواع.
- حجز 826 قطعة صلصال.
- حجز 4682 ممحاة و251 مبراة.
- حجز 1854 غلاف كراس.
- حجز 1469 قطعة مواد مدرسية مختلفة.
- حجز 160 علبة عصير.
- حجز 252 علبة سجائر و2782 علبة تبغ مجهولة المصدر.
- حجز 40 لعبة مائية.
- حجز 42 كرسي و10 طاولات.
Advertisements