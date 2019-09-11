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الشرطة البلدية تحجز 40 لعبة مائية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:22 م
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الشرطة البلدية تحجز 40 لعبة مائية
صورة توضيحية
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مروى الجلاصي
 
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:

في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 224 عملية حجز.

- تحرير 14 محضرا عدليّا.

- إلقاء القبض على 05 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

- القيام بـ 24 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.

- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.

 

في المجال الصحي:

- تحرير 211 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 174 مخالفة صحية.


أهم عمليّات الحجز:

- حجز 14472 كراس مختلف الأنواع.

- حجز 6465 قلم مختلف الأنواع.

- حجز 826 قطعة صلصال.

- حجز 4682 ممحاة و251 مبراة.

- حجز 1854 غلاف كراس.

- حجز 1469 قطعة مواد مدرسية مختلفة.

- حجز 160 علبة عصير.

- حجز 252 علبة سجائر و2782 علبة تبغ مجهولة المصدر.

- حجز 40 لعبة مائية.

- حجز 42 كرسي و10 طاولات.
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