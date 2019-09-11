الشرطة البلدية تحجز 40 لعبة مائية

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، عن تحقيق النتائج التالية:





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 224 عملية حجز.





- تحرير 14 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 05 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- القيام بـ 24 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية.





- حجز 05 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.









في المجال الصحي:





- تحرير 211 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 174 مخالفة صحية.









أهم عمليّات الحجز:





- حجز 14472 كراس مختلف الأنواع.





- حجز 6465 قلم مختلف الأنواع.





- حجز 826 قطعة صلصال.





- حجز 4682 ممحاة و251 مبراة.





- حجز 1854 غلاف كراس.





- حجز 1469 قطعة مواد مدرسية مختلفة.





- حجز 160 علبة عصير.





- حجز 252 علبة سجائر و2782 علبة تبغ مجهولة المصدر.





- حجز 40 لعبة مائية.





- حجز 42 كرسي و10 طاولات.