مصرع وإصابة 10 مواطنين في سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن

لقي 10 أشخاص مصرعهم في سقوط سيارة أجرة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة من أعلى محور صفط، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب، أعلى محور صفط اللبن وسقوطها بالأسفل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وشهدت حركة مرور السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متحركة، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كل الشوارع والميادين الرئيسية، لملاحظة حركة السيارات.





وشهد أيضا ميدان مصطفى محمود كثافات مرورية متحركة أمام حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد مروري، وشهدت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر كثافات للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضا بمطلع أكتوبر من العروبة ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر وشهد كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفى طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس انتظام فى حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك.





وقد ظهرت كثافات محدودة فى حركة السيارات أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه البساتين وزهراء المعادي وفى الاتجاه العكسى ظهر انسياب محدود فى الحركة المرورية.





فيما يشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.



