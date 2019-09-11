رسالة حادة إلى معارضي أردوغان: إرسال اللاجئين إلى سوريا

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لقد عكست تركيا، التي رحبت بملايين اللاجئين السوريين على مدى ثماني سنوات مسارها، وأجبرت الآلاف على مغادرة مدنها الرئيسية في الأسابيع الأخيرة ونقل العديد منهم إلى حدودها مع سوريا في حافلات بيضاء وعربات للشرطة.



والرئيس "رجب طيب أردوغان" يدفع بحل جذري وهو إعادة توطين اللاجئين في مجموعة من الأراضي السورية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأكراد". إذا لم يحدث ذلك، فهو يهدد بإرسال طوفان من المهاجرين السوريين إلى أوروبا.



وطالب أردوغان منذ فترة طويلة بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية مع سوريا لمنع القوات الكردية التي يعتبرها تهديدًا أمنيًا.



ولكنه أعاد صياغة فكرة المنطقة كملجأ للسوريين الفارين من الحرب، مما دفعها إلى الاستياء من السوريين في تركيا وزاد الهجوم السوري والروسي في سوريا مئات الآلاف من اللاجئين الفارين باتجاه الحدود التركية.



ومنح الاتحاد الأوروبي تركيا حوالي 6.7 مليار دولار منذ عام 2015 للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين.



ولكن تركيا التي منحت الملاذ إلى 3.6 مليون سوري، تقول أن مشكلة المهاجرين تتزايد باطراد.



وأبلغ مسؤولو اللاجئين الأتراك والدوليون عن زيادة في المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون العبور بالقارب إلى أوروبا من تركيا، وكثير منهم سوريون يغادرون اسطنبول منذ حملة الشرطة. ووصل أكثر من 500 لاجئ على متن قارب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية قبل أسبوع.



ويقوم المسؤولون الأتراك باتخاذ إجراءات صارمة ضد السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني أو بدون أوراق إقامة، وفرض غرامة على أصحاب العمل وإجبار المصانع وورش العمل على الإغلاق. ونمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة أكثر من السوريين، وأصحاب العقارات يرفعون إيجاراتهم، وتعج وسائل الإعلام الاجتماعية بالتعليقات المناهضة لسوريا.



وقال "مهند غباش" وهو ناشط يعمل في منظمة غير حكومية في مدينة غازي عنتاب الجنوبية، بالقرب من الحدود السورية: "إنها كارثة للشعب السوري".



وقال إنه تم إخبار العمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل ودفع الضمان الاجتماعي، ولكن الكثيرين يقولون إنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف الإضافية، وحتى إذا تمكنوا من ذلك، فإنهم يخشون أن يتم تطبيق المزيد من القواعد، بما في ذلك القواعد التي تتطلب من خمسة مواطنين أتراك يتم توظيفهم لكل سوري في شركة.



وقام السوريون الذين يشكلون الآن 20% من سكان غازي عنتاب، بتحويل المدينة واستثمار رأس المال وجلب مهارات العمل والعمالة الرخيصة.



ومعظمهم ينتمون إلى حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا وكانوا سابقًا مركزًا تجاريًا ثقافيًا متطورًا. ولقد قاموا ببناء حي من مصانع النسيج في غازي عنتاب، حيث تتقاسم الشركات التركية والسورية المباني والعمال. مئات المقاهي والمطاعم ومحلات الحلويات هناك تلبي احتياجات السوريين.



وفي المدينة القديمة، استعادت الأحجار الحجرية السورية بعض الآثار المتهالكة، ووجد صيادون سوريون ماهرون من حلب مكانًا بجانب الحرفيين الأتراك، متغلبين على التصاميم المعقدة في أباريق نحاسية وأطباق في ورش صغيرة.



وقام "نور موسيلي" صانع المنسوجات الذي فقد مصنعًا في حلب بقيمة 12 مليون دولار، بحضور عمال مدربين معه بالإضافة إلى قاعدة عملاء في الشرق الأوسط عندما بدأ من جديد في غازي عنتاب، حيث صنع الملابس الداخلية للرجال.



وقال أصحاب الأعمال السوريون الكبار إذا اتبعت القواعد، فلا يزال بإمكانك العمل في تركيا حتى لو كانت هوامش الربح قد انخفضت. ولكن الشركات والعمال الأصغر حجمًا عبروا عن قلقهم إزاء الأجواء المتغيرة والغرامات المعيقة التي فرضت بالفعل إغلاق المصانع.



وأعربت العمدة فاطمة شاهين، وهي مسؤولة كبيرة في حزب أردوغان، على أن السوريين عليهم الإلتزام بالقوانين التركية، بالرغم من أنها مؤيدة قوية للاجئين السوريين من أجل الدعم الاقتصادي الذي جلبوه للمدينة.



واضافت: "ما نقوله للسوريين هو أن هناك قواعد للعيش هنا، لذلك عليك أن تطيع هذه القواعد".



ولكن السوريين يرون أن السياسات الجديدة تهدف إلى جعلهم يغادرون، وقال عبد الكريم الرحمن، الذي يدير فرعًا من عطور سورية شهيرة في غازي عنتاب: "إنهم بحاجة إلى جعلنا نعتقد أنه من الأفضل العودة إلى المنطقة الآمنة".



جدير بالذكر أن شاحنات وحافلات اللاجئين السوريين تصل كل ساعة تقريبًا إلى المعبر الحدودي بالقرب من بلدة كيليس، المتاخمة لمنطقة تسيطر عليها تركيا في شمال غرب سوريا، وقال السوريون الذين يعيشون في مكان قريب أن الشرطة تودع اللاجئين غير المسجلين مباشرة عبر الحدود.



والسوريون الذين يتم ترحيلهم لا يمثلون سوى جزء بسيط من اللاجئين السوريين في تركيا.



لكن عمليات الترحيل تبعث برسالة حادة إلى خصوم أردوغان السياسيين بأنه يتخذ إجراءات لتقليل عدد اللاجئين، ويشير إلى أوروبا والولايات المتحدة إلى أنه بحاجة إلى حل جديد.



وقالت "لانا والش" المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة: "الظروف الحالية لا تفضي إلى العودة المنظمة للاجئين السوريين وإعادة توطينهم بأمان وكرامة".

