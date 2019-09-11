حبس 3 عاطلين لسرقتهم خليجي بالإكراه في الوايلي

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة الوايلي، بأن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، أثناء سيره بدائرة القسم، بصحبة صديقه ظهر لنا 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قاموا بإيقافهم والتعدي عليهما بالضرب واستولوا من الأول على (مبلغ مالي- هاتف محمول – وحدة شحن) ولاذوا بالفرار.



وبإجراء التحريات الازمة وجمع المعلومات تمكن مباحث شرطة الوايلي التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين، مقيمين بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.



وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المبلغ، وبمواجهة الأخير بما جاء بأقوال المتهمين، اعترف بتدبير الواقعة نظرًا لصداقتة وعلمه بحيازته لمبالغ مالية فخطط لسرقته، حيث استعان بالمتهمين واتفق معهم على استدراج المبلغ وسرقته، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وكذلك الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيايه التحقيق.



وتنص على جنايات السرقة بالإكراه المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جرح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.



شروط الإكراه:

لم يرد بقانون العقوبات تعريف للإكراه وقد استقر قضاء محكمة النقض على تعريف الإكراه بأنه "يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة". ويمكن أن نستخلص من هذا التعريف للإكراه الشروط اللازمة لقيامه وهى: (1) أن يكون موجها ضد الأشخاص. (2) أن يكون ماديًا. (3) أن يكون بقصد السرقة.



وتطبيقًا لذلك:

يعد إكراهًا: دفع المجنى عليه أو غيره وطرحه أرضًا، أو الضغط على عنقه وأخذ ما بيده عنوه، أو كم فمه لمنعه من الاستغاثة، أو شل حركته بقيد أو غيره لمنعه من المقاومة، أو نزع قرط من أذن فتاة بعنف أدى إلى قطع طرف أذنها أو صفعها على وجهها ولوى ذراعها كى تسلم حليها، أو إلقاء التراب أو الرمال فى وجه المجنى عليه، أو إلقاء ثوب على وجهه حتى لا يتعرف على السارق أو يقاومه، أو تخديره بأى وسيلة ليعدم المقاومة عنده، أو اختطاف الحقيبة عنوة بصورة أدت إلى إصابة المجنى عليه الذى تشبث بها بأضرار جسدية.





أمرت نيابة الوايلي، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة شخص يحمل جنسية عربية بالإكراه والتعدي عليه في منطقة الوايلي.