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الداخلية توضّح حول تحويرات وتعيينات في الأقاليم والمناطق الجهوية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:13 م
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الداخلية توضّح حول تحويرات وتعيينات في الأقاليم والمناطق الجهوية
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مروى الجلاصي
 
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أوضحت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لخبر إدخال عدد من التحويرات والتعيينات في وزارة الداخلية على مستوى عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني، بدعوى أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت إحتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه النقل جاءت في إطار الحركات الدورية الروتينية السنوية بغاية تفعيل العمل الأمني بهذه المناطق، مؤكدة أنها تندرج في إطار الحركات الدورية بكل الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية، من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والمبنية أساسا على تقييم موضوعي ودوري لأداء مختلف الهياكل.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة النقل تم إعدادها قبل إنطلاق الحملة الإنتخابية، علما وأن هذه التحويرات ليست بالجديدة ولم تقتصر على ظرف دون آخر، وهو ما يفنّد إرتباطها بأي طرف أو أي مناسبة كانت، وفق نص البلاغ.
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