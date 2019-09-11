الداخلية توضّح حول تحويرات وتعيينات في الأقاليم والمناطق الجهوية

أوضحت وزارة الداخلية، أنه لا صحة لخبر إدخال عدد من التحويرات والتعيينات في وزارة الداخلية على مستوى عدد من مديري الإدارات ومديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني، بدعوى أنها شملت الأقاليم والمناطق التي شهدت إحتجاجات تزامنت مع تنظيم الحملات الإنتخابية لبعض المترشحين للإنتخابات الرئاسية.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه النقل جاءت في إطار الحركات الدورية الروتينية السنوية بغاية تفعيل العمل الأمني بهذه المناطق، مؤكدة أنها تندرج في إطار الحركات الدورية بكل الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية، من أمن وحرس وطنيين وحماية مدنية والمبنية أساسا على تقييم موضوعي ودوري لأداء مختلف الهياكل.



