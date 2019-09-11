وزير الخارجية الألماني يعلق على إقالة بولتون

علق وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، على إقالة مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، معربا عن أمله بأن تسهم في إنجاح الجهود المبذولة لحل الأزمة حول إيران.

وقال ماس في تصريحات أدلى بها في البرلمان، أثناء مناقشة الميزانية الفدرالية للعام 2020: "ربما القرار الإداري الأخير الذي تم اتخاذه في واشنطن يحمل معه إشارة جيدة مفادها أننا سنسير قدما في الطريق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن عبر تغريدة في "تويتر"، يوم الثلاثاء، إنه أبلغ بولتون بأن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض. وأضاف أنه اختلف بشدة مع العديد من أفكار مستشاره للأمن القومي، متعهدا بأن يعلن اسم خليفة بولتون الأسبوع المقبل.

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نائب بولتون، تشارلز كوبرمان، هو الذي سيقوم بأعمال المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة مفاجئة بولتون، وهو أحد الصقور البارزين في الإدارة الأميركية، وسط خلافات بشأن التعامل مع تحديات السياسة الخارجية، مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال ريابكوف إن مثل هذه التغييرات لم تسفر عن تطبيع العلاقات في الماضي.

يذكر أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان أكد، مساء الثلاثاء، أن رحيل رجل من الإدارة الأميركية لا يغير في السياسة الخارجية. كذلك أكد مراقبون أميركيون أن السياسة الخارجية لن تتغير بالفعل، لكن استبعاد بولتون قد يفسح المجال أكثر للمسؤولين الذين يدفعون ترمب باتجاه الحوار في بعض الملفات.

أفاد تقرير نشرته وكالة "رويترز" بتراجع أسعار النفط أمس الثلاثاء، وذلك بعد إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم من إيران، ما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.

ولكن السوق تدعمت في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

ووفقاص للتقرير، فقد برنت 21 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولاراً للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 57.40 دولاراً للبرميل.