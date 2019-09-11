حكاية 6 مقولات لـ"صالح سليم" خلدت أسطورته وجعلته الأب الروحي لمبادئ الأهلي





تحل اليوم الأربعاء، الذكرى الـ89 لميلاد المايسترو الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي، والذي يعد واحدا من أبرز الأساطير الكروية والإدارية في تاريخ مصر، حيث ولد الأسطورة الأهلاوية في 11 سبتمبر عام 1930.

وقدم صالح سليم خلال مسيرته الكروية والإدارية نموذجا يحتذى به، ليخلد اسمه كأبرز رئيس في تاريخ القلعة الحمراء، بعد مواقفه الأسطورية التي لازالت خالدة في أذهان جماهير الأهلي.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز الجمل التي قالها المايسترو في مواقف مختلفة وكانت سببا في زيادة حب وعشق جماهير الأهلي له.

1- من الجمل الخالدة للمايسترو:"أنا ممكن أفرط في حقي.. لكن حق الأهلي مستحيل"، كانت جملة تعكس مدى عشق صالح سليم للقلعة الحمراء، وتمسك بهذه المقولة كمبدأ طوال مسيرته داخل جدران الجزيرة.





2- الجملة التي لاتزال حتى الآن تتغنى بها جماهير الأهلي وجعلتها دستورا لفريقها، "الأهلي فوق الجميع"، ربما كانت هذه الجملة بمثابة مبدأ لدى المايسترو، وظل يحافظ عليها حتى وافته المنية وضرب بها المثال في أكثر من موقف صعب واجهه وهو على رأس الإدارة، وتوارثه من بعده الأجيال.





3-"اللي عايز يسيب الأهلي الباب يفوت جمل" كان لهذه الجملة موقف لاينسى في تاريخ القلعة الحمراء، حينما حاول نجوم الفريق الضغط على المايسترو بالعروض المغرية للرحيل، ليرد بهذه الجملة قولا واحدا، وأصبحت مبدأ توارثه من بعده الإدارات كما حدث مع عبد الله السعيد في أزمته الأخيرة مع الأهلي.





4- من المواقف الخالدة في تاريخ الراحل صالح سليم رفضه الذهاب للكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، حينما طلب ياسر أيوب مؤلف الكتاب من المايسترو أن يذهب لهيكل لكتابة مقدمة الكتاب ليرد سليم قائلا"إذا كان هو هيكل فأنا صالح سليم" ورفض الذهاب لهيكل.





5-" الأهلي صاحب الفرح، ولو عايزنا نقعد في الكراسي الخلفية مش هنحضر أصلاً".. قال صالح سليم هذه الجملة في نهائي البطولة العربية نسخة 1995، حينما طلب عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة في هذا الوقت من المايسترو الجلوس في المقاعد الخلفية للمقصورة، لإفساح المجال أمام الرئيس مبارك وضيوفه، ليرفض صالح سليم ويهدد بالانسحاب من المباراة .





6- كان لصالح سليم موقف لاينسى مع الآن هاريس مدرب الأهلي في موسم 1994، حينما أبلغه بأنه سيتم إيقاف حسام حسن بعد واقعة إلقاء قميص الأهلي على الأرض، ليرد هاريس بأن غياب العميد قد يتسبب في خسارة البطولة ليفاجأة المايسترو بجملة وحيدة"لو إيقاف لعيب مش ملتزم هيضيع منك البطولة، هيتوقف ومش مهم البطولة".