بواتينج: ميسي "ظاهرة" وديمبلي "طفل"

وجه المهاجم الغاني كيفين برينس بواتينج نجم برشلونة السابق وفيورنتينا الإيطالي الحالي انتقادات عنيفة لزميله السابق الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب الفريق الكتالوني الحالي، بسبب تصرفاته الأخيرة، ووصفه بأنه مثل "الطفل الصغير.









وقال "بواتينج" في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: " عثمان ديمبلي بالنسبة لي مثل الطفل الصغير، أحيانًا يأتي التدريبات متأخرًا وهناك لاعبون يفعلون ذلك كـ تحدي منهم، لكن "ديمبلي" حالته مختلفة أنه ببساطة مثل الطفل الصغير".









وأكد المهاجم الغاني أن مشكلة "ديمبلي" تتلخص في حصوله علي أموال كثيرة بشكل مفاجئ وقال: "المشكلة ليست في عثمان ديمبلي فقط، لا يُمكن لـ شاب يبلغ الـ١٨ عامًا أن يحصل على راتب ٤ ملايين صافي سنوياً، ديمبلي مازال طفل وكأنه ألقي في بحر كبير، لقد كلف النادي الكتالوني 150 مليون يورو في ليلة وضحاها، ولا يفهم كيف تجري الأمور؟".









أما عن سبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع برشلونة الموسم الماضي قال "بواتينج":" العام الماضي لم ألعب كثيرًا مع برشلونة، بسبب تراجع مستواي، كنت بعيدًا عن مستوي لويس سواريز لذلك كان يشارك هو بشكل أساسي مع الفريق".









وأشاد "بواتينج" بزميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم النادي الكتالوني وقال: " ميسي ليس إنسانًا، أنه ظاهرة، وأيضًا البرتغالي كريستيانو رونالدو كذلك".









وحاول الفرنسي عثمان ديمبلي الرحيل عن برشلونة خلال سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث عرض نفسه على باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن الصفقة لم تتم، ويمثل اللاعب صداعًا في رأس الجهاز الفني للفريق الأسباني، بعدما ابتعد بشكل كبير عن التشكيلة الأساسية لبرشلونة في الفترة الحالية، ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء.









عثمان ديمبلي أصبح الرابع في ترتيب المهاجمين في برشلونة، وذلك بعد إنضمام الفرنسي أنطوان جريزمان، وعودة لويس سواريز وليونيل ميسي، من الإصابة، ولا يعرف اللاعب مصيره من المشاركة مع الفريق في المرحلة القادمة.



