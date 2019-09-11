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مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار مبنى في ألمانيا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:24 م
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مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار مبنى في ألمانيا
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ترجمة منار طارق
 
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توفي شخص وأصيب اثنين أخرين في انفجار وحريق لاحق في مبنى سكني في مدينة دوسلدورف الألمانية الغربية.

وقال مسؤولون اليوم الأربعاءـ، إن سبب الانفجار الذي وقع في مبنى سكني صغير خلال الليل، والذي دفع الحطام عبر الطريق، لا يزال غير واضح.

وترجح فرق الإنقاذ أن الانفجار وقع في الطابق الثاني من المبنى، وتم فصل وصلات الغاز عن المبنى، الذي صار حاليا غير قابل للسكنى.

وتُقدر السلطات حجم الخسائر المادية بنحو 100 ألف يورو.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن شرطة دوسلدورف قولها إن الرجل المتوفى يبلغ من العمر 75 عامًا. ومن بين الجرحى امرأة حامل. وبدأت الشرطة والادعاء العام التحقيق لمعرفة سبب الانفجار.
وفقا للشرطة الألمانية، انفجار مقلاة ينهي حياة امرأة متأثرة بحروق شديدة، وإصابة 14 شخصًا خلال مهرجان غرب ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين أن خمسة أشخاص آخرين في حالة حرجة، أربعة منهم أصيبوا بحروق وشخص أصيب بنوبة قلبية خلال الانفجار الذي وقع، أمس الأحد، بمهرجان في فرويدنبرغ.

و في حادث منفصل، صرحت الشرطة لوكالة (د ب أ) إنه تسببت مقلاة كبيرة في انفجار وقع يوم الأحد في مهرجان (باكيسفيست) المحلي والذي حضره حوالي 100 شخص.

وقد يكون السبب في الانفجار هو سقوط بعض قطرات المطر في الزيت الساخن، لكن قال المحققين إن الأمر سيستغرق عدة أيام لفهم ما حدث.

يذكر أن مهرجان (باكيسفيست) يحتفل ببدء العمل السنوي في أقدم مخبز بالقرية
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