نظام جدارة.. كل ما تود معرفته عن أول منظومة توظيف إلكتروني في السعودية (التفاصيل الكاملة)
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:11 م
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أعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية في عام 2011، عن إنشاء منظومة جدارة، التي تعمل على تسهيل عملية التوظيف للمواطنين وذلك من خلال موقع جدارة، حيث يمكن للمواطن السعودي تسجيل بياناته ودرجته العلمية على موقع جدارة، في انتظار إعلان الوزارة عن وظائف إدارية شاغرة.
وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للأشقاء بالمملكة، نستعرض عليكم فيما يلي خطوات وإجراءات وشروط التسجيل على موقع جدارة، وأيضًا إعلانات وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف وطرق التقديم بها.
يعمل موقع جدارة على تحديث آليات التقديم، وذلك لتسهيل مهمة المواطنين السعوديين في التسجيل وتقديم الطلب للتوظيف الإلكتروني، ويقدم موقع جدارة إجراءات وشروط وخطوات طلب التسجيل الجديد للتوظيف الإلكتروني، وفيما يلي نستعرض معكم هذه الخطوات لتسهيل مهمة المواطن في التقدم على الوظائف عبر موقع جدارة.
حقق موقع جدارة نجاحًا كبيرًا في التوظيف الإلكتروني، حيث في عام 2017 وصل عدد المسجلين في نظام جدارة إلى مليون و143,510 ألف مستخدم، تابع المقالة لمعرفة إجراءات وشروط وخطوات التسجيل الجديد لطلب التوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة.
أولًا خطوات التسجيل الجديد في موقع جدارة
- عند دخول المتقدم على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في موقع جدارة، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة.
- إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".
- إضافة تاريخ الميلاد للمتقدم "التاريخ الهجري".
- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.
- ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرق نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.
- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.
- إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.
- إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
طريقة تسجيل الدرجة العلمية على موقع جدارة
يجب على المتقدم إضافة جميع الحقول بشكل كامل مع مراعاة صحة المعلومات المضافة، ثم يبدأ المتقدم بإضافة بياناته كما يلي:
- تحديد الدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم بموجبها.
- تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.
- تحديد نظام الدراسة الذي أنهى بواسطته تعليمه للدرجة العلمية المتقدم بها سواء "انتظام - انتساب - تعليم عن بعد".
- التخصص "كما هو مسجل في الدرجة العلمية من مصدرها".
- تحديد نوع المعدل، أي من ("4"، أو من "5"، أو نسبة مئوية)، وتحديد المعدل "حسب ما هو مسجل في الدرجة العلمية".
- تحديد نوع الدرجة العلمية سواء كانت (تربوية - غير تربوية + الدبلوم العام في التربية - أو غير تربوية).
- إضافة تاريخ التخرج "وهو تاريخ تحرير الوثيقة" يقصد به تاريخ اعتماد الوثيقة باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية أو المعهد التي تخرج منها، حيث أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات التقديم على موقع جدارة، لإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالتالي:
- تاريخ انعقاد مجلس الجامعة المعتمد لنتائج التخرج والمدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.
- تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.
- تاريخ تحرير الوثيقة المدون بها باليوم والشهر والسنة.
- من لم يتوفر في درجته العلمية تاريخ اعتماد الوثيقة من مصدرها أو تحرير الوثيقة وفقًا لما أشير إليه في الفقرات السابقة، عليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة، ومن ثم يسجل في موقع جدارة.
- يشترط ألا يكون تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم على الإنترنت سابقاً لتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للنتيجة.
- من متطلبات استكمال طلب التقديم ارفاق نسخة من الدرجة العلمية المتقدم بها التي حددت بياناتها في الجزء الخاص بالدرجة العلمية من الطلب وفقاً للمواصفات المحددة في النموذج.
- تحديد كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 خانات ومكونة من أرقام وحروف الحروف باللغة الإنجليزية تحتوى على حرف كبير واحد على الأقل، من ثم تأكيد كلمة المرور.
- توقيع الإقرار الخاص بتأكيد صحة ودقة البيانات التي تمت إضافتها من خلال التأشير في المربع الخاص أمام عبارة الإقرار وتحمل مسؤولية صحة البيانات ولا يعتبر الطلب مكتملاً إلا بعد تأكيد الموافقة على الإقرار.
- الضغط على عبارة "حفظ" أسفل الصفحة لحفظ الطلب.
- ثم تأتي مرحلة التدقيق والتحقق من وزارة الخدمة المدنية.
ما بعد مرحلة التدقيق والتحقق
- من شروط التقدم للإعلانات الوظيفية بمختلف السلالم اجتياز مرحلة التدقيق والتحقق عبر موقع جدارة.
- في حال رفض نسخة الوثيقة المرفقة من قبل المتقدم أو المتقدمة لعدم جودة التصوير مما أثر على وضوح البيانات يتاح للمتقدمين إعادة بعث نسخة أخرى بجودة عالية خلال يومين من تاريخ رفض النسخة الأولى بعد ذلك يتم الغاء الطلب وعلى المتقدم إعادة بناء طلبه من جديد.
- يرسل موقع جدارة نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الذي حدده المتقدم في معلومات الاتصال بالطلب.
- يحق للمتقدم رفع اعتراض على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق التي يتم عرضها له في سجل التدقيق والتحقق والتصحيح الذي أجرته الوزارة على بياناته بموجب النسخة المرفقة من قبله خلال ثلاثة أيام تبدأ من وقت إرسال النتيجة من الوزارة للمتقدم عبر البريد الإلكتروني، لن ينظر في الاعتراضات التي تتجاوز التوقيت المحدد أعلاه.
- يعتبر رأي مسئول النظر في اعتراضات المتقدمين أو المتقدمات على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق نهائيًا ويتم الالتزام به واعتماده.
- لا يمكن التعديل أو الإضافة على الدرجة العلمية في الطلب أثناء مرحلة التدقيق والتحقق.
- يتم الربط مع التعليم لجلب بيانات المؤهل العلمى للمتقدم وتظهر الحقول التالية: (المؤسسة التعليمية- المؤهل العلمى - نوع المؤهل -المعدل - نوع المعدل - تاريخ التخرج).
وظائف مديرية السجون للجنسين والتقديم عبر جدارة
كشفت وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا، عن 75 وظيفة إدارية شاغرة في المديرية العامة للسجون للجنسين عبر موقع جدارة، وجاء نص تصريح الوزارة كالتالي: "تتقدم المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية باعلان طرح عدد 75 وظيفة حكومية ادارية للرجال والنساء والقبول عليها ضمن المرتبة السادسة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والاعلان عن حاجتها لشغل عدد 42 وظيفة على المرتبة السادسة للرجال، وعدد 33 وظيفة على المرتبة السادسة للنساء"، إليك طرق التقديم والشروط والتسجيل للوظائف على موقع جدارة.
موقع جدارة يغلق باب التقديم على وظائف مديرية السجون
فتح موقع جدارة باب التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون للجنسين الأحد الماضي 8 ستبمبر، كما أتاح نظام جدارة التقديم منذ العشارة صباحًا اليوم وتم إغلاق باب التقديم عبر جدارة الساعة 10 مساءًا من نفس اليوم.
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