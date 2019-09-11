لاند روفر تكشف عن Defender 2020 المخصصة للأراضي الوعرة (فيديو)

كشفت لاند روفر الإنجليزية خلال فعاليات معرض فرانكفورت 2019 للسيارات، عن الجيل الجديد كليا من سيارتها ديفندر الشهيرة، والتي اصبحت قادرة على منافسة أقوى وأكثر سيارات SUV المخصصة للأراضي الوعرة والغير ممهدة بعد تطويرها

حيث ظهرت بتصميم جديد كليا بطول 5.02 متر بالنسبة للموديل خماسي الأبواب، ونحو نصف متر أقل بالنسبة للموديل ثلاثي الأبواب، وتقدم السيارة الجديدة ما يصل إلى 8 مقاعد، مع حيز أمتعة تصل سعته إلى 2380 لتر.