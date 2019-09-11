اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة

الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.





جاءت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.





اسعار الذهب اليوم االثلاثاء 11-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 48.06$ 180.30 اسعار الذهب عيار 24 44.06$ 165.28 سعر الذهب عيار 22 42.05$ 157.77 اسعار الذهب عيار 21 36.05$ 135.23 اسعار الذهب عيار 18 28.28$ 105.18 سعر الذهب عيار 14 24.24$ 90.15 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 5.607 اسعار أوقية الذهب 339.32$ 1.262 اسعار جنيه الذهب 48.473$ 180.305 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية

عيار12 عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار22 عيار 24 اليوم 89.02 103.86 133.53 155.79 163.21 178.04 7 سبتمبر 89.06 103.91 133.60 155.86 163.28 178.12 6 سبتمبر 89.66 104.60 134.49 156.91 164.38 179.32 5 سبتمبر 91.83 107.14 137.75 160.71 168.36 183.66 4 سبتمبر 91.17 106.37 136.76 159.55 167.15 182.34 3 سبتمبر

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية