اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة
الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.
جاءت اسعار الذهب
اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع
بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم االثلاثاء 11-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ بالريال
السعودي
|
عيار الذهب
|
48.06$
|
180.30
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.06$
|
165.28
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.05$
|
157.77
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.05$
|
135.23
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.28$
|
105.18
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.24$
|
90.15
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.508$
|
5.607
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.32$
|
1.262
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.473$
|
180.305
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار12
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار22
|
عيار 24
|
اليوم
|
89.02
|
103.86
|
133.53
|
155.79
|
163.21
|
178.04
|
7 سبتمبر
|
89.06
|
103.91
|
133.60
|
155.86
|
163.28
|
178.12
|
6 سبتمبر
|
89.66
|
104.60
|
134.49
|
156.91
|
164.38
|
179.32
|
5 سبتمبر
|
91.83
|
107.14
|
137.75
|
160.71
|
168.36
|
183.66
|
4 سبتمبر
|
91.17
|
106.37
|
136.76
|
159.55
|
167.15
|
182.34
|
3 سبتمبر
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية
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