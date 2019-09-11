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اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:13 م
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اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعوديةارتفاع محتمل
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة

 الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.


جاءت اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال  ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال  .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم االثلاثاء 11-9-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

  

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

48.06$

180.30

 اسعار الذهب عيار 24

44.06$

165.28

سعر الذهب عيار 22

42.05$

157.77

اسعار الذهب عيار 21

36.05$

135.23

اسعار الذهب عيار 18

28.28$

105.18

سعر الذهب عيار 14

24.24$

90.15

سعر الذهب عيار 12

1.508$

5.607

اسعار أوقية الذهب

339.32$

1.262

اسعار جنيه الذهب

48.473$

180.305

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية

 

عيار12

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

89.02

103.86

133.53

155.79

163.21

178.04

7 سبتمبر

89.06

103.91

133.60

155.86

163.28

178.12

6 سبتمبر

89.66

104.60

134.49

156.91

164.38

179.32

5 سبتمبر

91.83

107.14

137.75

160.71

168.36

183.66

4 سبتمبر

91.17

106.37

136.76

159.55

167.15

182.34

3 سبتمبر

 

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية

 

 

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