العراق: الحشد الشعبي يتصدى لطائرات مسيرة مجهولة

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، تصدت اليوم، لطائرات مسيرة حلقت فوق مقاره بمحافظة صلاح الدين.

وأفاد مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، قحطان الباوي، في بيان بأن "طيرانا مسيرا حلق، صباح اليوم الأربعاء، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي"، مضيفا أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وتابع بالقول إنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".

وكانت انفجارات هزت أمس وأول أمس مخزني عتاد للحشد الشعبي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وأثارت ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، الجدل بتدخلاتها في معركة العراق ضد تنظيم "داعش" خلال السنوات الأخيرة، واتهمت بارتكاب انتهاكات بحق قرى سنية.

وكان رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي، أصدر مرسوما يأمر باندماج الميليشيات في القوات المسلحة الرسمية، في خطوة سببت قلقا إقليميا ودوليا.

وتملك الفصائل التي ساعدت بغداد على هزيمة تنظيم "داعش"، نفوذا كبيرا من الناحيتين العسكرية والسياسية في العراق.

اقتحمت القوات العراقية، والحشد الشعبي، آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، في صحراء الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.

أعلن إعلام الحشد الشعبي، في بيان صحفي، أن قوات الحشد، وقطاعات عمليات الجزيرة، يقتحمان "وادي الملصلي"، الواقع في شرق مدينة عكاشات، غربي الأنبار، ضمن المرحلة الرابعة لـ"إرادة النصر".

وعثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الأحد 25 أغسطس، على مضافة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات الواقعة غربي الأنبار.





ونقل موقع الحشد الشعبي بيانا جاء فيه إنه "ضمن عمليات إرادة النصر الرابعة عثرت قطعات اللواء 19 في الحشد الشعبي على مضافة لـ"داعش" في صحراء جنوب غرب ناحية عكاشات"، لافتا إلى أن "قطعات الحشد وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لتحقيق كامل أهدافها".

وتقع منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة الحدودي مع الأردن، والقائم الحدودي مع سوريا، في غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا.