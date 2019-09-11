الشركة القابضة تنظم ورشة عمل تحت عنوان "أدوات تقييم الجودة بنظم مياه الشرب والصرف الصحى"





نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل تحت عنوان "أدوات تقييم الجودة بنظم مياه الشرب والصرف الصحى"، لتوحيد المفاهيم ومعايير تقييم الجودة وطرق قياسها وتطبيقها بين شركات مياه الشرب والصرف الصحى.





أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دورى، وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة، وتحديد أدوات التقييم مع الوضع فى الاعتبار أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.





وأشار أن الالتزام بمعايير التقييم تساهم بشكل كبير فى تحديد المشكلات وتفادى حدوث الأخطاء والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ الاجراءات الاستباقية أو التصحيحية، مشيرا أن استراتيجية التنبؤ بالمخاطر تمثل دفعة قوية لمنظومة جودة المياه فى مصر.





وأوضح، دكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى مجال مأمونية مياه الشرب، مشيرا، إلى أهمية اشتراطات مأمونية المياه وإدراجها ضمن أولويات وضع خطة الإحلال والتجديد وتحديد درجة المخاطر.





وقال دكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، أن الورشة تهدف إلى طرح أهم المشكلات التى تواجه إدارات الجودة بالشركات التابعة، وتحديد أهم أدوات تقييم الجودة سواء فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى، واستعراض الهيكل التنظيمى للإدارة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة.





وأشار أن خطة سلامة ومأمونية المياه وضعت بعض الحلول لتشغيل وصيانة المحطات، والتأكد من توافر الاشتراطات التى تضمن جودة المياه، والتأكد من وصياغة وتحديث سياسات الجودة والصرف وشئون البيئة، ومراجعة خطط الأثر الصحى والبيئى لمحطات الصرف الصحى.





وأضاف أن ادارة الجودة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بقطاع المعامل، ومتابعة اعداد برامج التدريب، والطرق المثلى للاستفاة من تقرير الجودة فى تحسين الأداء وتقليل الفجوة بين الوضع الحالى والوضع المثالى المطلوب تحقيقه.





وأشار الدكتور علاء فريد مدير إدارة التقارير توجه الشركة القابضة نحو الإدارة المتكاملة للبيانات لسهولة استخلاص وتداول المعلومات ما يتيح لمتخذي القرار سهولة التعامل مع الكم الهائل من البيانات والتقارير.

كما قدم كيميائيوا إدارة الجودة عروضا تقديمية عن (قوائم الاستبيان لتقييم نظم مياه الشرب، إدارة مخلفات عمليات تنقية مياه الشرب، الإدارة المتكاملة لبيانات الجودة، أنظمة الأمن والسلامة فى المعامل، وأنظمة جمع وتحليل البيانات) .