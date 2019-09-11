نائبة السفير الأمريكي بافتتاح المسرح التجريبي: نرفع القبعة لمن ساهم في التحضير لهذا المهرجان

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تحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف في الدورة الـ26 من مهرجان المسرح التجريبي المعاصر والذي افتتح أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامح مهران والتي تقام في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.



وقالت نائبة السفير الأمريكي دوروثي شيا، خلال كلمتها في الافتتاح، إن الولايات المتحدة الأمريكية تفخر باختيارها كدولة شرف لهذا العام باعتبارها ميزة كبيرة.



وأضافت دورثي: " أنا مبهورة بهذا الزخم في مستوي العروض والندوات والورش الفنية، ويسعدني أن نرفع القبعة لكل من ساهم بدأب في التحضير لهذا المهرجان الكبير".



واستطردت: "عرض اليوم يتم تقديمه منذ 40 عاما في الولايات المتحدة، ويحظى بقبول كبير لدى الجمهور وهو نموذج متميز للمسرح الغنائي الأمريكي".



وتابعت: "تشارك الولايات المتحدة بهذا العرض في الافتتاح، وتقدم عرضا آخر للمسرح التجريبي ضمن برنامج المهرجان، إضافة إلى ورش عمل متخصصة ومحاضرات يقدمها مسرحيون مخضرمون".



ورأت نائب السفير الأمريكي، أن هذه البرامج الفنية تسهم أيضًا في مساعدة المصريين على رؤية وتعلم وتفهم مدى اتساع وعمق الثقافة الأمريكية، كما أنها تخلق فرصة لبعض ممن ليس لديهم المجال للتعرف على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كاف وتمكنهم من استكشاف بعض من المبادئ الثقافية والقيم المجسدة في الأعمال الفنية.



واعتبرت "شيا" أن تأسيس علاقات أمريكية مصرية قوية يستند بشكل كبير على مدى فهم المواطنين في كل دولة للآخر، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا نواصل دعمنا للبرامج الفنية التي تعزز الروابط الثقافية ومن ثم تعزز التفاهم بين الطرفين.



وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية بعرضين وهم "الخياليون"وعرض "استطلاع رأي البراري في الغرفة".



كرم المهرجان مجموعة من رموز المسرح من العرب والأجانب وهم الكاتب والمخرج لي بروير، من “أمريكا”، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس، من “اليونان” الذي اعتذر عن الحضور وتسلم التكريم عنه أحد أصدقائه.



كما كرم المهرجان الدكتورة "جيسيكا قهوة"، أستاذ المسرح بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، من “أوغندا”، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، من “مصر”، والمخرج المسرحي زياني شريف عياد، من “الجزائر”، والمخرج محسن العلي، من “العراق”.



ويستمر المهرجان حتى 19 سبتمبر ويشمل برنامجه 20 عرضا من مصر وسوريا والإمارات والكويت والعراق وتونس والمغرب والبرتغال وسويسرا والمجر وكوسوفو والبرازيل ونيجيريا والولايات المتحدة تقدم جميعها بالمجان.



وقدم حفل الافتتاح الممثل والمذيع أحمد أمين الذي تلاعب بمصطلح "المسرح التجريبي" لينتزع ضحكات الحاضرين من خلال استعراض ذكرياته الشخصية مع المهرجان سواء كمشاهد أو فنان مشارك لاحقا.



وجاء الختام مع العرض الغنائي "المذهلون" (ذا فانتاستيكس) من الولايات المتحدة ضيف شرف المهرجان هذا العام.



والعرض مدته نحو 80 دقيقة ويقدمه 8 من الممثلين يصاحبهم عازف بيانو وعازفة هارب، ويتناول قصة شاب وفتاة في مقتبل العمر يتحابان ويحمل كل منهما أحلاما وردية في خياله لكن مرور الوقت يكشف لهما عن قلة خبرتهما ويضع أمامها العراقيل التي يتغلبان عليها سويا.



