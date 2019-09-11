تحرك برلماني حول غياب الخدمات الطبية بالوحدات الصحية

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تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه ومناقشته في مواجهة وزيرة الصحة والسكان، استنادًا إلى حكم المادة "134" من الدستور، بشأن غياب الخدمات الطبية في الوحدات الصحية، نتيجة ضعف الإمكانيات والمتسلزمات الطبية اللازمة.



وقالت النائبة سحر عتمان وفق طلب الإحاطة، إنه ما زال قطاع الصحة يعاني من العديد من المشاكل، خاصة نقص الأطباء والأدوية، وتدني الخدمة الطبية، وتحولت الوحدات الصحية إلى بيوت خاوية، الأمر الذى يدفع المرضى إلى السفر إلى عواصم المحافظات بحثا عن العلاج.



وأضافت النائبة البرلمانية، أن الإهمال الطبى يخيم على العمل داخل العديد من الوحدات الصحية لاسيما في المحافظات النائية بسبب انعدام الضمير لدى البعض وانشغالهم بعياداتهم الخاصة، تاركين المرضى الفقراء يفترشون بلاط المستشفيات فى انتظار ملائكة الرحمة على أمل توقيع الكشف الطبى بالمجان عليهم، بعيدا عن عياداتهم الخاصة، علاوة على عدم وجود أدوية كافية داخل المستشفيات وتدنى مستوى النظافة العامة، مُشيرة إلى أن حل مشكلة الصحة والعلاج يبدأ وينتهى من الوحدات الصحية التى يمكن فى حال تطويرها بشكل فاعل يتجاوز الشكل وهو أن تلعب دورا مركزيا فى نظام العلاج والتأمين الصحى الشامل، لأن أحوال هذه الوحدات تلخص أوضاع المستشفيات العامة والمركزية وغيرها.



كما أعلن النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية في المحافظة، ومعاناة الأهالي في الحصول على خدمات طبية لائقة.



وقال "فايز"، في نص طلب الإحاطة، إن منظومة الصحية في محافظة قنا تُعاني من إهمال جسيم وتهميش كبير، وغياب العدالة في توزيع الأطباء ونقص الأجهزة الطبية، وهو ما يزيد من معاناة المرضى المترددين على مستشفيات الحكومة، مُؤكدًا أن هناك قرى ومراكز بالمحافظة في حاجة ماسة إلى وحدات صحية مُجهزة على أعلى مستوى وسد العجز في الأطباء.



وأشار البرلماني، إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير التي تُجرى الآن في الوحدات الصحية بمركز دشنا بجزيرة الحامودي بمركز الوقف، والوحدة الصحية بأبو دياب بمركز دشنا، والوحدة الصحية بأبو مناع بحري بالمركز ذاته، متابعا: "أنها نائمة وخارج نطاق الخدمة"، ولفت إلى أن أهالي قنا يتكبدون الكثير من معاناة ومشقة مالية من أجل الذهاب للقاهرة، للحصول على خدمات طبية في العيادات الخاصة بالقاهرة.



وطالب نائب قنا، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة التحرك والرد على ما جاء في طلبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير على المواطنين.

