"السعيد" يفتتح منفذ بيع منتجات جامعة بنها

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افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم منفذ بيع منتجات الجامعة بمجمع الكليات، حيث تفقد رئيس الجامعة، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، وفاتن خربوش أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووحيد خلوي رئيس مجلس إدارة الجمعية الفئوية الاستهلاكية بالجامعة وأعضاء مجلس الإدارة معروضات المنفذ من المنتجات الغذائية المطروحة به، وأسعار البيع.



وقال "السعيد" إن المنفذ يأتي ضمن خطة الجامعة لتطوير المنافذ التابعة لها من أجل طرح المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للعاملين وأهالي القليوبية.



وأشار إلى ضرورة عمل متابعة مستمرة للمنفذ كل ثلاثة شهور لبيان مدي إرضاء العاملين عن الخدمات التي يقدمها المنفذ.



يذكر أن المنفذ ضم العديد من المنتجات والمواد الغذائية واللحوم والألبان وغيرها من منتجات كلية الزراعة والطب البيطري.



وفي سياق آخر حصدت جامعة بنها، 8 ميداليات متنوعة في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، والذي نظمته جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض ".



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب إن طلاب الجامعة حصلوا على 8 ميداليات خلال فعاليات الأسبوع منهم 2 ذهبية و4 فضية و2 برونزية فى الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والفنية



واستقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الخميس، أعضاء لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة مدرس بالأقسام المختلفة بكلية العلاج الطبيعي جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبد الصبور المشرف علي المنشأت الجديدة والدكتور وليد طلعت عميد كلية العلاج الطبيعي.



وأشار 'السعيد' إلى أن الجامعة تستكمل حاليا الهيكل الأكاديمي لكلية العلاج الطبيعي وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا، مضيفا أن اللجنة قامت على مدار ثلاثة أيام متتالية باختيار المتقدمين لشغل وطيفة مدرس في أقسام العظام والأطفال والباطنة والعلوم الاساسية



وأضاف رئيس الجامعة أن اللجنة ضمت في عضويتها اساتذة وعمداء من كلية العلاج الطبيعي بمختلف الجامعات المصرية.



وتفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الأسبوع الماضي تطورات العمل في فرع الجامعة في مدينة العبور للإطمئنان على مدى جاهزية المنشات الجديدة لإستقبال الطلاب قبل بدء الدراسة.



وخلال الجولة التفقدية اطلع "السعيد" على ما تم استكماله من منشآت وتجهيز القاعات والعامل لاستقبال الطلاب الجدد.



رافق" السعيد" خلال جولته الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق والدكتور شمس القرنفلى عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتورمحمد بسيوني القائم بعمل عميد كلية التجارة وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومستشاري رئيس الجامعة ومسئولى الإدارة الهندسية



وأكد السعيد حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل للمنشات الجديدة بفرع الجامعة بالعبور لانها جزء من الاستثمارات التى خصصتها الدولة لجامعة بنها لصالح العملية التعليمية، مشيرا الى ان فرع الجامعة الجديد بالعبور لا يهدف للربح ولكن يهدف إلي تقديم خدمة تعليمية مميزة بسعر مناسب، والعمل على تخريج طالب مميز ومؤهل لسوق العمل.





يذكر أنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق



