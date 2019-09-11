الذهب يفقد 4 جنيهات في الاسواق.. والسعر العالمى يواصل التراجع

واصلت اسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الاربعاء 11-9-2019 بقيمة وصلت إلى 4 جنيهات وذلك بعدما فقط 8 جنيهات خلال تعاملات أم سوننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الذهب في سوق الصاغة المصري وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 685 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 588 جنيها

سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5484 جنيها.

سعر الوقية نحو 1493 دولار.





اسعار الذهب العالمى اليوم





انخفضت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس الماضي عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة، كما تراجع الذهب نحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا، وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8% ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.





اسعار المعادن النفيسة الأخرى





وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلي 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار.





اسعار الذهب أمس

وشهدت اسعار الذهب تراجعا ايضا خلال تعاملات أمس حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 690 جنيهًا، و سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 591 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 789 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيهًا.



