تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" 14 أكتوبر لورود تقرير لثروته



والجدير بالذكر أن سمير حسن، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، قام بالرد على ما أثير حول الإفراج المهندس ممدوح رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة، بعدما قامت هيئة الرقابة الإدارية، بالقبض عليه، بتهمة تقاضيه جزءًا من مبلغ الرشوة يقدر بمليون جنيه من إحدى الشركات الأجنبية، مقابل إسناد أعمال مقاولات وتوريد لأحد الفنادق طبقا لبيان هيئه الرقابة الإدارية.



وأكد رئيس «إيجوث» أن كل العقود التي تبرمها الشركة سليمة ومن يخالف الإجراءات السليمة يتحمل مسئولية أفعاله، موضحا أنه جار التحقيق في واقعة الرشوة.



ورفض رئيس «إيجوث» الكشف عن هوية الشركة الخاصة التي قامت بدفع رشوة، مشيرا إلى انه متواجد بمكتبه يمارس عمله بشكل طبيعي ويقدم كل سبل الدعم للجهات الأمنية محل التحقيق.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه، وذلك لجلسة 14 أكتوبر المقبل لورود تقرير لجنة الخبراء.صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم ممدوح محمد عبده رطب، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، بالحصول لنفسه ولزوجاته إيمان أحمد مصطفى علم الدين، وماجدولين محمد حسن العسيلي، وسهام الكبير محمد، وولديه القصر مهند ومروان، على كسب غير مشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألفًا و415 جنيهًا باستغلال صفته الوظيفية.وأضافت تحريات عمرو توفيق حسن عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على الكسب غير المشروع من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.وخصصت المحكمة الجلسه لورود تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، حيث هناك اعتراضات من دفاع المتهم إلى هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، وقد أعادت المحكمة الدعوى إلى ذات اللجنة لإعادة فحص ثروت المتهم على ضوء الأعتراضات المقدمه من دفاعه.وسبق وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لليوم لحين ورود التقرير من لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع، حيث طالب هيئة الدفاع من المحكمة بكشف عن بيان مرتب العضو المنتدب من عام 2012 حتى 2016.