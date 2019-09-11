بعد ظهور "ثعابين".. مدرسة بالجيزة تؤجل الدراسة وتستعين بـ"الحاوي"

حالة من الرعب سيطرت على أولياء أمور مدرسة الشيخ زايد التجريبي بالحي الأول، التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية بالجيزة، بعدما أبلغت المدرسة أولياء الأمور بتأجيل الدراسة إلى الأحد المقبل وعدم استقبال طلاب رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، إلا يوم الأحد المقبل بسبب وجود ثعابين داخل المدرسة.





وقال أولياء الأمور لـ"الفجر" إن المدرسة وجدت 2 ثعبان داخل المدرسة "ذكر وأنثي" ومن المحتمل وجود ثعابين أخري، وأشار أولياء الأمور أن المدرسة قالت لهم أنها سوف تستعين بـ"حاوي" حتى يتم إخراج الثعابين وإذا تم إخراجها قبل يوم الأحد المقبل سوف يستقبلون الطلاب حينها.





وناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل هذه الأزمة، مؤكدين أنهم يشعرون بالخوف على أولادهم فى المدرسة وأن وجود الثعابين يسبب خطر عليهم.









وفي سياق آخر، بدأت محافظة الجيزة، بيع ملفات الالتحاق بمدينة الطلبة والطالبات بإمبابة للعام الدراسى 2019/2020 بسعر 150 جنيها للملف.





وتيسيرًا على الطلاب يمكن طباعة ملف الالتحاق بالمدينة ولائحة الإقامة ونتيجة الطلاب المقبولين وموعد التسكين والتواصل مع الإدارة من خلال الصفحة الرسمية لمدينة الطلبة على الرابط التالى: "https://www.facebook.com/studentscitygiza".









وقالت المحافظة في بيان صحفي، إن المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدينة تشمل "4 صورة شخصية، وصورة واضحة لبطاقة الرقم القومى للطالب، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة باسم مدينة الطلبة والطالبات بالجيزة، وصورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد".





ويقدم إثبات قيد معتمد بخاتم شعار الجمهورية من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب عند التسكين، وبيان حالة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب المنقول معتمد بخاتم شعار الجمهورية، موضحا به حالة الطالب من حيث النجاح أو الرسوب والتقدير العام، وإيصال سداد المستحقات المالية للمدينة وفقا لنظام التعامل المالى.





وكان المحافظ أحمد راشد، قد زار مدينة الطلبة والطالبات للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال حوالى 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات هذا العام.





وتفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات والملاعب الرياضية، موجهًا المسؤولين عن المدينة بالتأكد من انتهاء كل أعمال الصيانة ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.



