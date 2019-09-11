موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت







تقام المباراة يوم ١٤ سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على ملعب ستاد لات ديور الذي يسع لتواجد ١٥ ألف مشجع.





مشوار بطل السنغال في بطولة دوري أبطال إفريقيا







نجح فريق جينيراسيون فوت السنغالي في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد عبور ليبرس اويرلس الليبيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تعرض بطل السنغال للهزيمة في المباراة الأولى بهدف نطيف وفاز في الإياب بثلاثية نطيفة.





مشوار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا







نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد إقصاء ديكاداها الصومالي بنتيجة ١٣ صفر، حيث فاز في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة، وعاد في الإياب ليؤكد صعوده بسداسية نظيفة.







قائمة الزمالك لمباراة بطل السنغال





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو قائمة الابيض لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي وجاءت كالتالي :



حراسة المرمى : محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.



خط الدفاع : محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.



خط الوسط : طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، يوسف اوباما، محمد عنتر- أشرف بن شرقي، كريم بامبو.



خط الهجوم : خالد بو طيب، مصطفي محمد، عمر السعيد.





غيابات الزمالك عن مواجهة جينيراسيون فوت





تأكد غياب الرباعي محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى فتحي، ومحمد اوناجم، ومحمد حسن عن مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.







وجاء غياب شيكا بسبب خوضه برنامج تأهيلي قوي استعدادا لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، بينما يغيب اوناجم لعدم قيده افريقباً، ولم يتواجد الثنائي محمد حسن ومصطفى فتحي لعدم اكتمال شفائهم.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام بطل السنغال





حراسة المرمى : محمد عواد.



خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، كريم بامبو.



خط الهجوم : مصطفى محمد.



ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.







تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى مباراة الزمالك وبطل السنغال فريق جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.