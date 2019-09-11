لاوتارو يحطم ميسي

استطاع لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين قيادة منتخب بلاده لفوز كبير على المكسيك، بأربعة أهداف نظيفة في إطار المباريات الدولية الودية للمنتخبات خلال التوقف الدولي

وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف (هاتريك) في 22 دقيقة فقط، فيما أحرز باريديس هدفا آخر لتؤكد شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن لاوتارو مارتينيز هو أول لاعب غير ليونيل ميسي يتمكن من تسجيل هاتريك للمنتخب الأرجنتيني منذ يونيو 2015.

وأوضحت الشبكة أن لاوتارو وسيرجيو أجويرو هما اللاعبان الوحيدان اللذان تمكنا من تسجيل هاتريك لكل منهما ضمن آخر 8 هاتريك سجلها المنتخب الأرجنتيني فيما كان ليونيل ميسي هو المسيطر على القائمة مسجلا 6 هاتريك.

يشار إلى أن أجويرو هو من سجل ثلاثية في عام 2015، قبل أن يأتي ميسي ويسجل 3 ثلاثيات، لينجح لاوتارو مارتينيز في كسر السلسة مجددًا.

ميسي قد يرحل عن برشلونة

ويسعى الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي أف سي الأمريكي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية أن بيكهام نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا اتصل بميسي وأخبره أنه يريده في إنتر ميامي، ومُستعد لتقديم عقد كبير له لينضم للفريق في عام 2020.

رئيس برشلونة يلوح لإمكانية رحيل ميسي

لوح رئيس برشلونة لإمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرمسية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".

وبات من حق ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات السير على خطى زميليه السابقين أندريس إينيستا وتشافي المنتقلين إلى اليابان وقطر بعد مسيرة زاخرة في برشلونة وإن كان الأقرب العودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا

قال بارتوميو: "أشك في رغبة ميسي في اللعب مع فريق آخر، لكنه استحق الحرية حول مستقبله فهو مشجع كبير لبرشلونة، ولا شك لدي حول استمراره حتى 2021 وآمل لسنة إضافية أخرى".

وبدأ ميسي مشواره مع برشلونة في عام 2004 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني عشر مرات وكأس الملك 6 مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.