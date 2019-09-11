بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار.. فيسبوك يحظر صور إيذاء النفس

اعلنت شركة "فيسبوك" امس الثلاثاء، أنه لن يسمح بعد الآن بنشر صور إيذاء النفس ، كما أنه سيجعل من الصعب على الناس البحث عن محتوى متعلق بالانتحار والأذى الذاتي على برنامجه وعلى إنستغرام. وتتضمن التغييرات أيضا إضافة شاشة للحساسية على الصور التي تصف قطع الضرر الذاتي التي شفيت.





يأتي بيان Facebook في اليوم العالمي لمنع الانتحار ويتبع تصريحات Twitter Inc التي تفيد بأن المحتوى المتعلق بالإيذاء الذاتي لن يتم الإبلاغ عنه على أنه مسيء في محاولة للحد من وصمة العار حول الانتحار، حيث يموت حوالي 8 ملايين شخص بسبب الانتحار كل عام، أو شخص واحد كل 40 ثانية، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية.





وكتب أنتيجون ديفيس، الرئيس العالمي للسلامة على فيسبوك، في تدوينة، "في اليوم العالمي لمنع الانتحار، نشارك في آخر تحديث حول ما تعلمناه وبعض الخطوات التي اتخذناها في العام الماضي، بالإضافة إلى الإجراءات الإضافية التي سنقوم باتخاذها، للحفاظ على سلامة الناس على تطبيقاتنا، خاصة تلك الأكثر ضعفا".





قال فيسبوك إنه يشجع أولئك الذين لديهم هذه الأنواع من الأفكار والمشاعر للتواصل مع الأشخاص الذين يهتمون بهم ، وقد أقرت المنصة بدورها في كونها رابطًا لهذه المحادثات الصعبة.

"لقد أخبرنا الخبراء أن إحدى الطرق الأكثر فعالية لمنع الانتحار هي أن يسمع الناس من الأصدقاء والعائلة الذين يهتمون بهم" ، كما جاء في الإعلان. "لمساعدة الشباب على مناقشة موضوعات مثل الانتحار بأمان ، فإننا نعزز مواردنا على الإنترنت من خلال تضمين إرشادات Orygen #Chatsafe في مركز السلامة التابع للفيس بوك وفي الموارد على انستغرام عندما يبحث أحدهم عن محتوى الانتحار أو الإصابة الذاتية."





كما تتخذ المنصة موقفا ضد اضطرابات الأكل من خلال منع المحتوى على فيسبوك وإنستغرام على حد سواء الذي يمجد اضطرابات الأكل ويوفر الموارد حول هذا الموضوع أيضا.





ويجري تنفيذ هذه التغييرات بعد إستضافة فيسبوك لخمسة إجتماعات في عام ٢٠١٩ مع خبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة قضايا مثل كيفية التعامل مع المذكرات الانتحارية التي تم نشرها على المنصة.





كتبت آنا شاندي، رئيسة مؤسسة Live Love Laugh Foundation، على صفحة فيسبوك لمنع الانتحار: "تستهدف الأدوات التي ينشرها فيسبوك الناس الذين يعبرون عن أفكارهم الانتحارية كما توجه أيضا الأصدقاء أو أفراد العائلة المعنيين إلى الموارد والبدائل والتدخلات المناسبة". "يستخدم الناس فيسبوك على نطاق واسع، لذلك هناك فرصة لربط شخص يناضل مع شخص تربطه به علاقة. وهذا أمر بالغ الأهمية".



