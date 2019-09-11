البرلمان البولندي يعلق جلساته إلى ما بعد الانتخابات

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أخذ البرلمان البولندي فترة راحة غير مسبوقة حتى بعد انتخابات أكتوبر بناءً على اقتراح من الحزب الحاكم الذي أثار تساؤلات حول نواياه.



افتتحت الجلسة الأخيرة للبرلمان المنتهية ولايته اليوم الأربعاء وستشمل تصويتًا بحجب الثقة عن وزير العدل. بعد ذلك، سيستأنف البرلمان جلساته ابتداءً من الخميس وحتي 15-16 أكتوبر.



يجادل حزب القانون والعدالة الحاكم بأن ذلك يهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت للحملة الانتخابية للمشرعين، لكن تشك المعارضة في أن هذا قد يعني أن الحزب يخطط لبعض التحركات غير المتوقعة بعد انتخابات 13 أكتوبر.



ستكون هذه هي المرة الأولى في ظل الديمقراطية التي يجتمع فيها المشرعون المنتهية ولايتهم في بولندا بعد الانتخابات.



يتم التخطيط للتصويت على مستقبل وزير العدل مساء الأربعاء.

