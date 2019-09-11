"مارسيلو" أزمة ريال مدريد الجديدة

دخل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس في الإيطالي في صراع على ضم مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني.





وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن فقدان النجم البرازيلي مارسيلو دا سيلفا لمكانته الرسمية في ريال مدريد، قد يدفعه لحزم حقائبه والرحيل قريبًا الذين يستعدان لضمه





وتألق مارسيلو في الولاية التدريبية الأولى للمدرب زين الدين زيدان، وساهم في بسط الملكي سيطرته على دوري أوروبا، فضلاً عن الفوز بعدة ألقاب محلية.

ورغم أنَّ النجم البرازيلي من التشكيل الأساسي لزيدان بيد أنَّ تعاقد ريال مدريد مع الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، صعّب من مهمة مارسيلو في اللعب بشكل دائم مع الفريق، وأشعل التكهنات حول مستقبله.

ويبحث مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل عن ظهير أيسر مثل مارسيلو بينما يلجأ يوفنتوس غظلى نجمه كريستيانو رونالدو من أجل إقناع مارسيلو بالانتقال إلى فريق "السيدة العجوز".

وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف سنة 2022، وتبلغ القيمة المالية له تقريبًا 25 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أخبار اللاعبين.

أسطورة ريال مدريد يفاوض ميسي

يخطط الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي أف سي الأمريكي للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت "راديو كتالونيا" الإسبانية أن بيكهام نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا اتصل بميسي وأخبره أنه يريده في إنتر ميامي، ومُستعد لتقديم عقد كبير له لينضم للفريق في عام 2020.

إنتر ميامي لم يلعب في الدوري الأمريكي الممتاز حتى الآن، حيث من المُنتظر أنّ ينضم النادي للدوري الممتاز في عام 2020.