إثر أمطار الأمس.. إجلاء مواطنين وشفط المياه من 11 منزلا بمنوبة

مع نزول كميات هامة من الامطار عشية امس الثلاثاء بكافة معتمديات ولاية منوبة، قام اعوان الحماية المدنية بشفط مياه الامطار التي تسربت الى 11 مسكنا بمعتمديتي المرناقية ومنوبة الوسطى، واجلاء 20 شخصا عالقا بالطريق العام على مستوى منوبة، ومساعدة 40 شخصا على المرور، مع مساعدة 08 اشخاص عالقين بسياراتهم داخل المياه، حسب مصالح الادارة الجهوية للحماية المدنية.





وبيّنت ذات المصالح ان التدخلات شملت نهج الشغالين ونهج الحبيب بورقيبة ووادي قريانة بمنوبة وحي الغلامة وحي بن تومية بالمرناقية، كما تم الاطلاع على وضع الاماكن الزرقاء والتعرف إلى ما تحتاجه من تدخلات.





شملت التدخلات الميدانية ايضا، إزاحة 13 سيارة عالقة وتسهيل حركة المرور على مستوى عدد من الطرقات التي اجتاحتها سيول المياه والأوحال، وتركز التدخل على معتمدية المرناقية الاكثر تضررا بعد ان اجتاحتها سيول المياه وتسربت الى عدد من الاحياء على غرار حي بن تومية وحي الغلامة.





كما تضرر حي الفلاحة وحي الكفاح بعد تسرب المياه بتدفق عال من مركب غدير القلة « في مشهد بات متكررا صيفا وشتاء »، حسب تعبير عدد من المواطنين، لتتضاعف مع تهاطل كميات الامطار في بداية الخريف ومع قدوم فصل الشتاء، وطالبوا في تصريحات لـ(وات)، بضرورة التدخل العاجل لتخليصهم من هذا الوضع من خلال ربطهم بالقناة الرئيسية، المبرمجة ضمن مشروع تهيئة تقسيم حدائق تونس السكني من الفيضانات.





يشار الى ان اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النّجدة بإشراف والية الجهة رجاء الطرابلسي، بقيت في انعقاد مفتوح طيلة ليلة امس لمتابعة الوضعية وتنظيم التدخلات، وتجند اعوان الحماية بتجهيزاتهم واليات التدخل.





وبلغت التساقطات التى تم تسجيلها 14 ملم في طبربة، و13 مم في الجديدة، و12 مم في منوبة و10 ملم في المرناقية، و08 ملم في برج العامري والبطان.