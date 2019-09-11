رئيس المحطات النووية يبعث برسالة طمأنة للمصريين بشأن أمان مفاعل الضبعة









قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن التكنولوجيا المستخدمة لمحطة الضبعة النووية تنتمي إلى تكنولوجيات مفاعلات الجيل الثالث المطور (Gen 3+) وهي التكنولوجيا الأعلى حاليا والتي تتميز بأعلى مستويات الأمان النووي إذ أن معدل انصهار قلب المفاعل أقل من 1 الي 10 مليون مفاعل سنة كما تتبع فلسفة الدفاع من العمق والتي تعتمد على وجود عدة حواجز مادية تحول بين المواد المشعة والبيئة المحيطة.





واوضح الوكيل فى تصريحات له ، أن المبادئ الأساسية للأمان النووى وهى "مبدأ الدفاع فى العمق" و"مبدأ تعدد الحواجز" ، و"مبدأ التكرار"، و"مبدأ التنوع"، و"مبدأ الفصل الفيزيائي".





وتابع أن "مبدأ الدفاع فى العمق" يُعد استراتيجية شاملة تستهدف التشغيل الآمن للمحطة النووية وحماية الإنسان والبيئة من أي أضرار ويتكون من عدة مستويات متعاقبة لمجابهة أي خطأ بشري أو خلل في المعدات، وحماية الإنسان والبيئة من الأضرار في حالة فشل أحد أو بعض تلك المستويات من أداء مهامها على الوجه الأكمل. و "مبدأ تعدد الحواجز" يوفر سلسلة من الدفاعات لمنع تسرب المواد المشعه، بالاضافة ل "مبدأ التكرارية " وهو يعنى استخدام نظامين أو مكونين أو أكثر لأداء نفس الوظيفة بحيث أن خسارة أحدهم لا تؤثر على تحقيق الأمان . و "مبدأ التنوع" يعتمد على استخدام نظامين أو مكونين أو أكثر لأداء نفس الوظيفة وبشكل مختلف، (مثلاً: استخدام مضختين على التوازى أحدهما تعمل بالكهرباء والأخرى يتم ادارتها بإستخدام تربين يعمل بالبخار).





وأضاف أن "مبدأ الفصل الفيزيائي" يعتمد على الفصل المادي بين الأنظمة أو المكونات التي تؤدي نفس الوظيفة، بحيث يمكن لأي منهم تأدية وظائفه دون التأثر بالظروف أو البيئة المحيطة بالآخر، مثلاً توجد غرفة تحكم رئيسية وغرف تحكم احتياطية كل منهمامنفصل تمامًا عن الآخر بحيث لا يؤثر ظرف معاكس (حريق مثلاً) على قيام الآخر بوظائفه، هذا وبالإضافة إلى وجود نظم أمان سلبية لا تعتمد علي وجود الطاقة الكهربية فضلا علي اعتمادها علي التكرارية في نظم الحماية واستخدام انظمة امان سلبية لا تعتمد علي توافر الطاقة الكهربية وانما تعتمد علي الظواهر الطبيعية مثل الجاذبية الارضية والسريان الطبيعي للسوائل





وأشار الوكيل، الى ان المفاعل يستطيع تحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة تزن 450 طن وتسير بسرعة 150 متر علي الثانية كما يستطبع تحمل تسونامي حتي ارتفاع 14 متر ويتحمل الزلازل حتي عجلة زلزالية 0,3 من عجلة الجاذبية الارضية ويستطيع تحمل الاعاصير والرياح كما يتميز تصميم المفاعل الروسى انه مزود بماسك أو مصيدة لقلب المفاعل (core catcher) لإحتواء قلب المفاعل والمواد عالية المستوى الإشعاعي بداخله وذلك حال حدوث لا قدر الله حادث جسيم ادى الى انصهار قلب المفاعل وبذلك لا يسمح بتسرب تلك المواد الى البيئة المحيطة.



