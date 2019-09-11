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اللجنة الوطنية للحج تقيّم الموسم المنقضي وتعدّ للموسم المقبل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:28 م
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اللجنة الوطنية للحج تقيّم الموسم المنقضي وتعدّ للموسم المقبل
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مروى الجلاصي
 
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أكد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، لدى إشرافه أمس الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، على اجتماع اللجنة الوطنية للحج بمقر الوزارة، ضرورة التقييم الموضوعي لموسم الحج المنقضي، عبر العمل على تعزيز إيجابياته وتباحث السبل الكفيلة بتلافي سلبياته، مثّمنا الجهود المبذولة من قبل كل الأطراف لإنجاحه.

وتقرر خلال الإجتماع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عقد جلسات في غضون الاسبوع المقبل، للتباحث حول المواضيع المطروحة، والخروج بنتائج يتم عرضها مستقبلا على أنظار اللجنة، قصد اصدار توصيات تشكل منطلقا موضوعيا لإعداد الموسم القادم وتأمين حسن سيره.

وقد حضر اجتماع اللجنة الوطنية للحج، الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، والمستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالتنسيق والمتابعة، وممثل رئاسة الحكومة والأطراف المتدخلة في التنظيم.
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