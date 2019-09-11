رئيس مدينة كفر البطيخ يشارك الطلبة طابور الصباح (صور)



‏وأشار "السيد احمد سويلم "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط أن جميع المدارس مستعدة لممارسة الأنشطة التربوية، وحجرات الأنشطة جاهزة وكافية.‏



وعن موقف الكتب المدرسية، أكد "وكيل الوزارة" أنه تم تسليم كل ماورد لمخازن المديرية لجميع الإدارات التعليمية وتم تسليمها للمدارس وحتى تاريخه، بالإضافة إلى تشكيل لجان تغذية بجميع مدارس المُحافظة المُستفيدة من التغذية المدرسية برئاسة مديري المدارس ‏وعضوية كل من (معلم تربية زراعية-معلم اقتصاد منزلي-أمين توريدات-الزائرة الصحية) والمنوط بهم ‏إجراء الفحص الظاهري لجميع أنواع الوجبات بناءً على محضر يومي يفيد بمُطابقة الوجبة للمواصفات ‏مُستوفي التوقيعات والاعتماد.



ووجهت الدكتورة منال عوض لمدير مديرية التربية والتعليم بسرعه استكمال أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة للمدارس والتأكد من جاهزيتها وتطبيق كافة معايير السلامة والأمان، مؤكدة على أهمية المرور المستمر للتأكد من تنفيذ جميع الأعمال بالشكل المطلوب وكذا سلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث المدرسى ومدى كفايته لأعداد الطلاب، بالإضافة إلى إتمام أعمال الدهان والتجميل لأسوار المدارس، وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس والتأكد من توافر الكتب المدرسية والإنتهاء من عمل الجدول المدرسى وتوزيع المنهج على شهور السنة والتأكيد على مديرى المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحي والاذاعة المدرسية وتحية العلم لما لها من أهمية فى نفوس الطلاب والمعلمين



وفى هذا السياق أكدت محافظ دمياط على مدير مديرية الصحة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير خزانات المياه بالمدارس وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فضلا عن ضرورة مراقبة الأطعمة المباعة بالمقصف المدرسى للتأكد من سلامتها وتشكيل لجان للمرور على مصنع التغذية المدرسية للتأكد من جودة الوجبات المدرسية ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الطلاب



وواصلت المحافظ توجيهاتها بالتأكيد على فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط بالعمل على تغطية خدمة التأمين الصحي بجميع المدارس وتخصيص غرفة للزائرة الصحية بكل مدرسة وكذلك غرفة للعزل فى حالة وجود أمراض معدية.



وذكرت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الدوريات الأمنية بنطاق المدارس والخدمات المرورية خاصة بأوقات الذروة فى الصباح وأثناء خروج الطلبة من المدارس، بالإضافة إلى حملات رفع الإشغالات والتى تتم بالتعاون بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق وحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس حفاظا على صحة الطلاب.







تفقد مجدي خاطر رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، اليوم الأربعاء، عددًا من المدارس بكفر البطيخ، لمتابعة سير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها في أول أيام العام الدراسي الجديد.واستهل رئيس مركز كفر البطيخ جولته بزيارة مدرسة السلام الابتدائية المشتركة، وشهد طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب المدرسة، وتفقدت قاعات رياض الأطفال بالمدرسة يرافقه الاستاذ ضياء الجوجرى مدير المدرسة.كما شملت الجولة زيارة مدرسة العوامر الابتدائية المشتركة للتعليم الأساسي، حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية للتأكد من انتظام العمل بها رافقه الاستاذ عماد ندا مدير المدرسة.