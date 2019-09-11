رومانسية ظافر العابدين تخطف قلوب معجباته.. الحلقة 8 مسلسل عروس بيروت
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:21 م
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الفجر الفني
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مسلسل عروس بيروت واحدا من أبرز المسسلات الدرامية، التي استحوذت على اهتمام الجمهور في الوقت الحالي، حيث بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 4 أول شهر سبتمبر الجاري ومنذ عرذ المسلسل وهو ينال على اعجاب الجمهور.
مسلسل عروس بيروت مأخوذ من فكرة المسلسل التركي عروس اسطنبول، وتدور أحداثه حول شاب ثري يدعى فارس، يلتقي بفتاة مطربة في ملهى ليلي يقع في حبها من النظرة الأولى ويرغب في الزواج منها إلا أن أسرته ترفض ذلك، وتقع في العديد من المشاكل مع والدة فارس.
مسلسل عروس بيروت من أهم المسلسلات المعروضة عبر القنوات الفضائية حاليا، ولمسنا نجاحه من خلال متابعة الجمهور له وتفاعلهم مع المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أيضا رومانسية الفنان ظافر العابدين، مع بطلة العمل زادت من تفاعل الجمهور وخاصة معجباته معه، ويحرض الفنان ظافر العابدين على مشاركة المشاهد الخاصةو بالعمل عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام مما يزيد من تفاعل مشاهدي المسلسل.
مسلسل عروس بيروت تصدر مؤشرات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية فكان أكثر ما يبحث عنه جمهور الدراما العربية، ونجح الفنان ظافر العابدين، في زيادة تفاعل الجمهور مع المسلسل من خلال حسابته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
قصة مسلسل عروس بيروت
تدور أحداث المسلسل، علاقة حب تجمع بين "فارس"، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المطربة التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.
فريق عمل "عروس بيروت"
ومسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.
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