رومانسية ظافر العابدين تخطف قلوب معجباته.. الحلقة 8 مسلسل عروس بيروت





مسلسل عروس بيروت مأخوذ من فكرة المسلسل التركي عروس اسطنبول، وتدور أحداثه حول شاب ثري يدعى فارس، يلتقي بفتاة مطربة في ملهى ليلي يقع في حبها من النظرة الأولى ويرغب في الزواج منها إلا أن أسرته ترفض ذلك، وتقع في العديد من المشاكل مع والدة فارس.





مسلسل عروس بيروت من أهم المسلسلات المعروضة عبر القنوات الفضائية حاليا، ولمسنا نجاحه من خلال متابعة الجمهور له وتفاعلهم مع المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





أيضا رومانسية الفنان ظافر العابدين، مع بطلة العمل زادت من تفاعل الجمهور وخاصة معجباته معه، ويحرض الفنان ظافر العابدين على مشاركة المشاهد الخاصةو بالعمل عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام مما يزيد من تفاعل مشاهدي المسلسل.





مسلسل عروس بيروت واحدا من أبرز المسسلات الدرامية، التي استحوذت على اهتمام الجمهور في الوقت الحالي، حيث بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 4 أول شهر سبتمبر الجاري ومنذ عرذ المسلسل وهو ينال على اعجاب الجمهور.