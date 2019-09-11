حملات مكثفة للتجميل والنظافة بشوارع ملوي بالمنيا

وعلى جانب آخر، قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات قادمًا من 4 دول مختلفة ضمت ( استراليا -ألمانيا –إنجلترا- الدنمارك)، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ أجدادنا المصريين القدماء.



فيما تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنيا من ضبط 1700 قضية تموينية خلال شهر أغسطس الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و616 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و905 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و21 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و5 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و51 قضية سلع مجهولة المصدر، و66 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها.



كما تم ضبط 160 لتر بنزين 80، و28500 كيلو سكر متنوعة، و6497 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، و2645 كيلو زيت طعام، و17125 كيلو دقيق، و1375 كيلو أرز، و5550 كيلو أسمدة وأعلاف، و1156 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2350 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و27128 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و5160 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و71020 علبة سجائر، و6711 عبوة خمور مجهولة المصدر، و4500 رغيف خبز بلدي مدعم، و191 بطاقة تموينية، و70 اسطوانة بوتاجاز.



نظمت إدارة الشباب والرياضة بمركز ملوي بالمنيا بالتعاون مع مجلس المدينة وإدارة التجميل، معسكرًا لتجميل ودهان البلدورات وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالاهتمام بأعمال النظافة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمركز.وقال اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، إن أعمال النظافة شملت رفع كافة المخلفات والأتربة بالشوارع الرئيسية بالمركز بالإضافة إلى دهانات البلدورات وتمهيد الشوارع بالجليدر، مشيرا إلى أنه جار أعمال المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.