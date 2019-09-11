القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 160 كيلو بانجو بالشرقية



تم تحرير محضر 1360جنح أ د ط ضد م ح صاحب محل لبيع الأسماك بمينا القمح لحيازته وعرضه للبيع أسماك منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 14 كيلو جرام.



تحرير محضر 1361جنح أ د ط ضد م ح صاحب هايبر بمينا القمح لحيازته وعرضه للبيع لحوم دواجن وبط منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 35 كيلو جرام



ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمنطقة شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض علي 3 عاطلين ؛ وذلك لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 70 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن 160 كيلو جرام.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات منطقة شرق الدلتا، عن قيام كلًا من: "محمود.ح.م" 35 عامًا عاطل، عاطل ومقيم قرية "المناجاة الكبرى" مركز الحسينية، وشقيقه "حسام" 25 عامًا عاطل، و"إسماعيل. م" 31 عامًا، مقيم "القصاصين" شرق محافظة الإسماعيلية، بالإتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع بدائرة مركز شرطة الحسينية.وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية مع مباحث مركز الحسينية، وضبطهم في كمين أعد لهم بالقرب من الصوامع دائرة مركز الحسينية، وضبط بحوزتهم 70 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن 160 كيلو جرام ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.وجرى عمل لهم كمين بالقرب من "الصوامع" دائرة مركز الحسينية، والقبض عليهم وبحوزتهم 70 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو، تزن 160 كيلو جرام، ومبلغ من المال وجر التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة‘ بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.كما ألقي ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية، القبض علي ربة منزل لقيامها بترويج كمية من العقاقير المخدرة، وتم إحالتها للنيابة العامة.تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد النادي، رئيس مباحث قسم فاقوس، بضبط "وردة م ع" 40 سنة، شهرتها "وردة" مقيمة بندر فاقوس، بحوزتها 300 قرص متنوع، وتبين أن زوجهاوعلى صعيد متصل ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض علي تاجر مخدرات قبل ترويجه كيلو من مخدر الهيروين بدائرة مركز بلبيس، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام "سليمان. ع. ع أ" 54 سنة عاطل ومقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس التابع لمحافظة الشرقية، والسابق إتهامه في القضية رقم 11618 جنايات بلبيس لسنة 1998 مخدرات، والقضية رقم 913 جنايات بلبيس، لسنة 1999حيازة سلاح، بالإتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع بدائرة مركز شرطة بلبيس.وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وتم عمل كمين له أسفل الطريق الإقليمي بقرية غيتة مركز بلبيس، برئاسة المقدم محمد غيث، رئيس مكتب الإدارة العامة لمكافحة مخدرات العاشر، والرائد أحمد فخري العزازي، الضباط بالفرع، وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد أربعة أسطوانات من مخدر الهيروين، تزن كيلو جرام، ومبلغ مالي، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقيةوعلى صعيد أخر قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز بنطاق المركز وتم ضبط أسماك ولحوم ودواجن فاسدة ومخابز مخالفة للاشتراطات التموينية وتم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.