توصيل الغازالطبيعي لـ 244 ألف عميل في المنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 244 ألف و110 عميلًا منزليًا.





أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 317 عميل منزلي بقري تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 117 ألف و169 عميلًا.





كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17945 عميلًا بمركز ابوقرقاص، و22566 عميل بمركز سمالوط، و15747 عميل بمركز مطاي، و40865 عميل بمركز بني مزار، و23075 عميلًا بمركز مغاغة، و6743عميلاُ بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع اثنين من العملاء التجاريين بمركز المنيا.





وأشار التقرير إلى انه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والحي الثالث بمدينة المنيا الجديدة بنسبة 95%، وجارى حاليًا تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط، وجارى تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتحويلات بقرية البرجاية بمدينة المنيا.





وأوضح التقرير انه فيما يخص مركز مطاى تم البدء في تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعي وجارى تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب.





انجاز 80 %من أعمال تطوير شارع محمد بدوي





وعلي جانب آخر الوحدة المحلية لمركز المنيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جهودها في رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وعلى جانبي الطريق تنفيذًا لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا برفع كافة الإشغالات وإخلاء الشوارع الرئيسية من الباعة الجائلين وإزالة الأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والي تلك المناطق.





وتابع محمد سيد رئيس المدينة الحملة التي بدأت لرفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة بمنطقة حي جنوب بداية من ميدان مراد وميدان الحميات ومنطقة ارض المستشار ومنطقة التنظيم والإدارة وشارع الحرية ومنطقة السلخانة، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الأكشاك الموجودة بالشوارع الرئيسية والفرعية بما ساهم في تيسير حركة سير المشاة والمركبات بالمنطقة.





وأكد رئيس المدينة أنه تم انجاز 80 %من أعمال تطوير ورصف وبناء بلدور بشارع محمد بدوي والذي قد تم رفع جميع ما به من إشغالات علي مدار الأسابيع الماضية.





كان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد شدد على المتابعة المستمرة لما تم من أعمال رفع للإشغالات والتعديات بحي غرب وجنوب المدينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، مؤكدًا انه لا أحد فوق القانون وان هذه الحملات تأتى إعلاءً لمصلحة المواطن في المقام الأول وإعادة الانضباط والإحكام لحركة السير والمرور داخل المدينة.