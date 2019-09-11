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أحمد الشيخ: أنا محظوظ في الأهلي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:30 م
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أحمد الشيخ: أنا محظوظ في الأهلي
أحمد الشيخ
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على  أهمية مباراة كانوا سبورت الغيني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ فى دوري أبطال إفريقيا.


وأشار الشيخ إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن معظم الفرق الإفريقية حاليا تسعى للتأهل للأدوار التالية، ومن ثم فالجميع مطالب بالتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة .


وأضاف أحمد الشيخ: "لدينا جهاز فني جديد والجميع يسعى لإثبات ذاته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وأنا -شخصيا- أبذل أقصى جهدي في التدريبات من اجل الحصول على الفرصة؛ لكي أثبت للجميع أنني استحق المشاركة بشكل أكبر من الفترة الماضية».


وتابع: "بطولة إفريقيا تمثل قيمة كبيرة لجميع اللاعبين ولجمهورنا العظيم، لكن على المستوى الشخصي هي البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي ولهذا أتمنى التوفيق والفوز بها هذا الموسم .. وعموما جميع اللاعبين يقدرون حجم المسئولية ويدركون أهمية الفوز بدوري الأبطال في نسختها الحالية، ولهذا نحرص على الجلوس كثيرا معا للتأكيد على هذا المعنى وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية".


واختتم الشيخ قائلا: "أنا من اللاعبين المحظوظين في الأهلي في ظل ما أجده من دعم ومساندة من الجماهير، ولهذا أبذل أقصى جهدي خلال مشاركاتي في المباريات لإسعادهم".


طبيب الأهلي: فايلر وجهازه المعاون تناولوا كافة التطعيمات قبل السفر لغينيا 


قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تلقى كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر مع بعثة الأهلي لغينيا الاستوائية .


وأوضح أن فايلر ومساعديه، واللاعبين الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق إلي الدول الافريقية من قبل، تلقوا كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية بمدة كافية.


ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .


ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل.

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