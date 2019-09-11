محمد بن سلمان.. أمير القرارات التاريخية في السعودية

تمكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال فترة قصيرة، أن يسطر أسمه بحروف من نور، لما أثبته من الوعي السياسي وقدرته على تخطي الصعاب خاصة في فترة كانت الأصعب على الدول العربية عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا، ونجح في قراراته في تطور وتقدم بلاده.





وتستعرض "الفجر"، خلال السطور القادمة، أبرز القرارات التي أتخذها الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

تصنيع الأسلحة والمتفجرات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها بدأت في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، في إطار الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.





وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".





وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع، خاصة وأن السعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.





ويأتي ذلك بالتزامن مع الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورغبته في قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.





حرية السفر

في إطار رؤية الأمير محمد بن سلمان في دعم المرأة، أقرت السلطات السعودية، مؤخرا،تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وفق ما كان معمولا به في السابق.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن التعديلات، المنشورة على الجريدة الرسمية، شملت "منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

كما تضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما.





400 مليون ريال مساعدة للشباب السعودي

أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" الذي أطلق بناء على مبادرة من ولي العهد السعودي ، أن مبادرة "سند الزواج" قد استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد، بما تجاوز 396 مليون ريال سعودي، لتبلغ بذلك نسبة 80% من العدد المستهدف.





وكان البرنامج قد أعلن عن مبادرة "سند الزواج"، كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من السعوديين تزامنا مع انطلاقته.





المعاهد القرآنية

أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة السعودية، قرارات مفاجئة بشأن المعاهد القرآنية في السعودية، وذلك ضمن خطة التحول التي يقودها في بلاده، ونصت القرارات وفقا لبيان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، على إعادة تنظيم المعاهد القرآنية في المملكة.





وأوضحت الشؤون الإسلامية، أن القرارات الصادرة بحق معاهد القرآن تهدف إلى إعادة تصحيح الوضع النظامي لها؛ حيث يصبح مسمى المعاهد مراكز تدريبية عوضًا عن مسمَّى معاهد".





وأضافت: "ويكون مسمى برامجها دورات تدريبية وليست دبلومات، مع بقاء الهدف من إنشائها وهو تأهيل معلمي ومعلمات ومشرفي ومشرفات تحفيظ القرآن الكريم".





وقللت الوزارة من الأنباء حول إغلاق المعاهد بالتنويه إلى أن "تغير المسميات لا يشكل ضررًا على استمرار حلقات تحفيظ القرآن، والوزارة تسعى بكل جهدها لخدمة القرآن الكريم وأهله".





حملة مكافحة الفساد أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حملة لمكافحة الفساد أوقف العشرات من الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية. بعد صدور أمر ملكي مساء السبت يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وفي نوفمبر من عام 2017 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأمرا ملكياً بإنشاء لجنة لمكافحة الفساد.

وكان السبب ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي أؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة – بحسب نص البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية وقتها-.









