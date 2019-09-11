مؤشر بورصة السعودية يخسر 131.8 نقطة بالتعاملات الصباحية

إستهلت بورصة السعودية تعاملات الأربعاء علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.65% خاسرا 131.82 نقطة ليصل إلى مستوى 7833.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% رابحا 10.66 نقطة ليصل إلى مستوى 3708.21 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 34.4 مليون سهم بقيمة 911 مليون ريال، وارتفعت أسهم 7 شركات، فيما تراجعت 168 شركة.





وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.04%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.76%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.59%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.46%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.42%.

وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.47%، ثم بنيان ريت بنسبة 1.72%، ثم تعليم ريت بنسبة 1.59%، فيما تصدر سهم "مجموعة السريع" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.09% ثم تكافل الراجحى بنسبة 3.56%، ثم العالمية بنسبة 3.54%.