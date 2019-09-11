إجابات لأسئلة المقابلة الشخصية

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إن معرفة إجابة أسئلة المقابلة الشائعة شيء عظيم سيساعدك على القيام بعمل أفضل في مقابلات العمل، لكن ماذا ستفعل إذا طُرحت عليك أسئلة إضافية غير شائعة على الإطلاق؟



في هذه المقالة سأقدم لك إجابات على بعض هذه الأسئلة غير الشائعة بحيث تزيد فرصتك في الحصول على وظيفة. فيما يلي بعض هذه الأسئلة مع إجاباتها المثالية:



السؤال الاول: لماذا لا تتذكر الشيء الذي درسته؟

إذا تم سؤالك عن شيء مكتوب في سيرتك الذاتية ولم تتمكن من تذكره، فإليك ما يجب عليك قوله. الجواب هو "عندما درست تلك الدورة استغرق الأمر شهرًا لاستكمالها. إذا أردت تذكر المعلومات التي درستها، فسوف يستغرق الأمر بضع دقائق فقط. الفرق بيني وبين شخص لم يدرس هذه الدورة هو أنه سيتعين عليه قضاء شهر في تعلمه بينما يمكنني تذكره خلال دقائق "



بإعطاء إجابة من هذا القبيل، فإنك تشير إلى أنك لم تنسَ شيئًا وأنه يمكنك مراجعتها في غضون ساعات قليلة.



السؤال الثاني: تخرجت منذ فترة، لماذا لم تحصل على وظيفة؟

ستكون الإجابة "أعرف أنني بمجرد ان ابدأ العمل، لن أتمكن أبدًا من قضاء إجازة طويلة، لذلك قررت أن أقضي فترة راحة صغيرة قبل التوجه إلى الحياة الجديدة"



السؤال الثالث: لماذا تريد هذه الوظيفة؟

سيكون الرد الجيد هو التحدث عن أي جانب فريد تتميز به الشركة التي تتقدم بطلب للحصول علي وظيفة بها. على سبيل المثال، "لأن هذه الشركة هي الأكبر الأفضل... وهكذا

